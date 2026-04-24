Após derrota no clássico, Juventude enfrenta líder do Brasileirão Sub-20

Ju vem de revés para o Grêmio, por 3 a 1. Leonardo Bidese / E.C. Juventude / Divulgação

O Juventude entra em campo neste sábado (25), pelo Brasileirão Sub-20. Pela oitava rodada, enfrenta o líder Palmeiras, precisando vencer para sair da zona de rebaixamento. O confronto alviverde inicia às 16h, na Arena Barueri.

Desde o retorno da competição, paralisado por um mês por conta dos amistosos da Seleção Brasileira da categoria, o Ju não marcou nenhum ponto. Foram quatro derrotas em quatro jogos.

A última delas, para o Grêmio, por 3 a 1, aconteceu na quarta-feira (22). No Homero Soldatelli, o gol alviverde foi marcado pelo atacante Lucca Amaro.

— É bom demais para um atacante estar fazendo gols, mas não estou satisfeito. Estou muito feliz com esse momento, mas vou continuar trabalhando para, cada vez mais, ajudar a equipe — disse Lucca.

Com o resultado negativo, o Verdão entrou para a zona de rebaixamento, com quatro pontos em sete jogos. Nesse momento, o Papo é 19º colocado. Oposto aos gaúchos, o Alviverde paulista é líder invicto, com 17 pontos. Na última rodada, saiu atrás no placar, mas buscou o empate e ficou no 2 a 2 com o Vasco.

— Sabemos que vai ser um jogo difícil. Temos que respeitá-los por tudo que estão fazendo, mas estamos confiantes no nosso trabalho. Vamos sair dessa situação, da zona de rebaixamento. Não podemos nos desesperar por isso, nosso grupo é forte e acreditamos que sairemos com um grande resultado — comentou Lucca.

O elenco sub-20 do Ju vem conciliando outras duas competições com o Nacional. A equipe disputa o Gauchão, estando na zona de classificação às quartas de final. Além disso, alguns atletas vêm sendo utilizados na Copa Sul-Sudeste, competição profissional novidade em 2026.