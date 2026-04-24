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Após derrota no clássico, Juventude enfrenta líder do Brasileirão Sub-20

Confronto com o Palmeiras, invicto na competição, inicia às 16h deste sábado (25), na Arena Barueri

Camila Corso

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