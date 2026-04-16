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Após derrota na Sul-Sudeste, Caxias concentra forças na Série C e visita o Volta Redonda

Equipe grená joga no sábado (18), às 18h15min, no estádio Raulino de Oliveira pela terceira rodada da competição nacional

Eduardo Costa

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