AO VIVO: acompanhe o minuto a minuto de Juventude x Goiás

Goiás tem uma invencibilidade de 20 jogos em 2026. Arte Pioneiro / Reprodução

Neste sábado (11), o Juventude encara o Goiás, pela quarta rodada da Série B. A partida inicia às 16h, no Estádio Alfredo Jaconi.

O Papo está em 19º lugar, com um ponto, enquanto os goianos são líderes, com sete. Na última rodada, o Ju perdeu por 2 a 1 para o Fortaleza, enquanto o Goiás venceu o Criciúma por 1 a 0.

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No histórico de confrontos, foram 25 jogos, com sete vitórias do Papo, seis empates e 12 triunfos dos esmeraldinos.