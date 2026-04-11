AO VIVO: acompanhe o minuto a minuto de Juventude x Goiás

Neste sábado (11), o Juventude encara o Goiás, pela quarta rodada da Série B. A partida inicia às 16h, no Estádio Alfredo Jaconi.
O Papo está em 19º lugar, com um ponto, enquanto os goianos são líderes, com sete. Na última rodada, o Ju perdeu por 2 a 1 para o Fortaleza, enquanto o Goiás venceu o Criciúma por 1 a 0.
No histórico de confrontos, foram 25 jogos, com sete vitórias do Papo, seis empates e 12 triunfos dos esmeraldinos.
Maurício Barbieri não estará na beira do campo, pois foi expulso diante do Fortaleza. O time goiano vem embalado, já que está invicto no ano após 20 jogos e foi campeão estadual.