AO VIVO: acompanhe o minuto a minuto de Fortaleza x Juventude

Times estão na zona de rebaixamento. Arte Pioneiro / Reprodução

O Juventude enfrenta o Fortaleza na Arena Castelão, em busca da primeira vitória na Série B. Pela 3ª rodada, a partida inicia às 16h deste sábado (4).

O Papo está em 17º lugar, com 1 ponto, superando o Leão, que está uma posição abaixo, no saldo de gols. Na última rodada, as equipes empataram seus confrontos em 0 a 0.

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No histórico de confrontos, a balança pesa para o time nordestino. São 22 jogos, com duas vitórias do Papo, nove empates e 11 triunfos dos cearenses.

Maurício Barbieri segue com quatro desfalques no Verdão: o volante Lucas Mineiro, o meia Pablo Roberto e os laterais Patrick Lanza e Alan Ruschel. O técnico Thiago Carpini, ex-Ju, não comanda o Fortaleza no confronto, após expulsão contra o Cuiabá.



