AO VIVO: acompanhe o minuto a minuto de CRB x Juventude

Juventude não perde para o CRB na Série B desde 2018 Arte Pioneiro / Reprodução

Pela quinta rodada da Série B, o Juventude enfrenta o CRB, no Estádio Rei Pelé. O jogo inicia às 20h45min deste sábado (18).

O Papo está em 15º lugar, com quatro pontos, enquanto os nordestinos estão em 18º, com apenas dois pontos em quatro partidas. Na última rodada, o Ju conheceu sua primeira vitória ao derrotar o Goiás por 2 a 0. Já o Galo da Praia perdeu para o Athletic por 3 a 2.

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No histórico de confrontos, foram 12 na história, com oito vitórias do Verdão, um empate e três triunfos do Alvirrubro.