AO VIVO: acompanhe o minuto a minuto de CRB x Juventude

Pela quinta rodada da Série B, o Juventude enfrenta o CRB, no Estádio Rei Pelé. O jogo inicia às 20h45min deste sábado (18).
O Papo está em 15º lugar, com quatro pontos, enquanto os nordestinos estão em 18º, com apenas dois pontos em quatro partidas. Na última rodada, o Ju conheceu sua primeira vitória ao derrotar o Goiás por 2 a 0. Já o Galo da Praia perdeu para o Athletic por 3 a 2.
No histórico de confrontos, foram 12 na história, com oito vitórias do Verdão, um empate e três triunfos do Alvirrubro.
Maurício Barbieri tem o desfalque do lateral-direito Raí Ramos, que não viajou com a delegação após desconforto muscular. O CRB chega de uma sequência de oito jogos sem vencer.