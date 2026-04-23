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Alan Kardec busca consolidar papel de goleador em duelo contra o Londrina

Com dois gols em oito jogos, centroavante busca retomar protagonismo ofensivo em partida que pode colocar o Juventude no G-6

Tiago Nunes

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