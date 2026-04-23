Alan Kardec busca consolidar papel de goleador em duelo contra o Londrina

Centroavante Alan Kardec foi titular diante do São Paulo. Fernando Alves / Juventude,Divulgação

O centroavante Alan Kardec atingirá a marca de nove partidas com a camisa do Juventude neste sábado (25), às 21h, no Estádio Alfredo Jaconi. O confronto diante do Londrina, válido pela Série B, é visto como a oportunidade para o atacante retomar o protagonismo ofensivo demonstrado na vitória contra o Goiás, quando marcou um dos gols do triunfo alviverde.

Apesar de ter tido poucas chances claras na rodada anterior contra o CRB — com destaque apenas para um gol anulado por impedimento no início do jogo —, Kardec vem conquistando a confiança da torcida pela eficiência. Com dois gols marcados na temporada, o camisa 9 equilibra um perfil discreto e tranquilo fora das quatro linhas com um histórico de goleador dentro de campo.

O Juventude entra na rodada motivado pela possibilidade de alcançar a terceira vitória consecutiva no campeonato. Caso some os três pontos contra o time paranaense, que atualmente beira a zona de rebaixamento, a equipe alviverde pode terminar o final de semana dentro do G-6 da Série B.

Foco na Série B

Em entrevista ao repórter Bruno Mucke, da Rádio Caxias após o jogo no Estádio Morumbi, Alan Kardec ressaltou que o desempenho da equipe já vinha em evolução antes mesmo dos resultados positivos aparecerem. Para o centroavante, a derrota pelo placar mínimo para o São Paulo na Copa do Brasil não abalou a confiança do grupo para as metas do semestre.

— Uma coisa é o resultado, outra coisa é o desempenho. Mesmo quando as coisas não aconteciam como queríamos, coisas boas vinham ocorrendo. Às vezes o resultado deixou de vir por algum detalhe. Estamos em uma sequência de duas vitórias na Série B e, na Copa do Brasil, sabíamos da dificuldade contra o São Paulo. Foi um 1 a 0 e seguimos com confiança — analisou Kardec.

O atacante reforçou que a prioridade imediata é a competição nacional, mas mantém viva a expectativa de reversão no torneio de mata-mata.