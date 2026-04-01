"Agora temos um adversário direto no nosso objetivo", diz goleiro do Juventude sobre duelo com o Fortaleza

Jandrei afirma que ainda é cedo para lamentar os pontos perdidos. Gabriel Tadiotto / EC Juventude/Divulgação

Não era o começo de Série B que o torcedor do Juventude esperava. Após duas rodadas, o time de Maurício Barbieri somou apenas um ponto e saiu de campo vaiado em sua primeira apresentação no Alfredo Jaconi, diante do Novorizontino.

— Eu acho que a equipe fez uma boa partida. Infelizmente não conseguimos converter em gol as oportunidades que tivemos. O Novorizontino é um adversário que vai brigar também na parte de cima da tabela. E se defenderam bem. A gente queria a vitória dentro da nossa casa, mas é um campeonato longo, sabemos que não vai ser decidido hoje — amenizou o goleiro Jandrei.

A sequência de jogos da equipe neste começo de Campeonato Brasileiro não é das mais tranquilas. Depois do Novorizontino, o Ju visita o Fortaleza, no Ceará, neste sábado (4), e no final de semana seguinte receberá o Goiás, no Alfredo Jaconi. Equipes que, assim como o Verdão, são apontadas como candidatas ao acesso à Série A de 2027.

— Estamos enfrentando grandes equipes no começo do campeonato, todas elas vêm de começos de trabalho. Vamos enfrentar agora o Fortaleza, que empatou em casa nesta rodada (contra o Cuiabá) , então é um começo de campeonato ainda, a gente sabe o que se exige da gente desde a primeira partida, mas temos que nos preparar e pensar jogo a jogo — avaliou Jandrei, que projetou o duelo no Castelão:

— Agora temos um adversário também direto no nosso objetivo. Agora é focar 100% na recuperação, pensar no Fortaleza para que a gente chegue o mais bem preparado possível.

CRÍTICAS A BARBIERI

Maurício Barbieri foi vaiado mais fortemente pela primeira vez desde que assumiu o Ju. Porthus Junior / Agencia RBS

O trabalho do técnico Maurício Barbieri começa a ser questionado mais fortemente pelas arquibancadas. O treinador foi o principal alvo das vaias no empate sem gols contra o Novorizontino. O principal motivo da bronca da torcida é o fato do treinador não abrir mão do sistema com três zagueiros mesmo quando o time joga dentro de sua casa e precisa atacar mais o adversário.