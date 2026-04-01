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Mais uma pedreira
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"Agora temos um adversário direto no nosso objetivo", diz goleiro do Juventude sobre duelo com o Fortaleza

Jandrei projetou confronto no Castelão e avaliou começo ruim da equipe no Campeonato Brasileiro da Série B

Rafael Rinaldi

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