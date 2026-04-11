"A vitória acalma os ânimos e faz a gente retomar o planejamento", diz auxiliar do Juventude 

Diego Favarin comandou o Juventude à beira do campo. Fernando Alves / E.C.Juventude / Divulgação

Enfim, saiu a primeira vitória do Juventude na Série B. Com uma boa atuação e com o jogo controlado, o time alviverde derrotou o Goiás, neste sábado (11), por 2 a 0, no Estádio Alfredo Jaconi, pela quarta rodada da competição nacional.

Suspenso pela expulsão diante do Fortaleza, o técnico Maurício Barbieri cumpriu suspensão e o time foi comandado à beira do campo pelo auxiliar Diego Favarin.

— Primeiramente, a gente valoriza o que foi construído aqui. Foi uma vitória frente ao Goiás, que era o líder e vinha de uma invencibilidade. A construção foi baseada naquilo que temos planejado desde o início. Nós traçamos um planejamento e sabíamos das prioridades do clube, e esse jogo trata-se como prioridade. Todos os jogos da Série B são decisivos. Tinha uma necessidade de uma vitória urgente para retomar o caminho — comentou o auxiliar, que completou:

— Esse grupo trabalha incansavelmente, e abraça todo o trabalho. Se esforça diariamente para entregar o seu melhor. A gente sabe que estávamos num ambiente de incômodo pelo desempenho, porque tínhamos mais para entregar. A vitória acalma os ânimos e faz a gente retomar o planejamento. A equipe sempre equilibrada e preservada no seu melhor estado físico e técnico para priorizar Série B e Copa do Brasil.

Por fim, Diego Favarin comentou sobre como foi feita a estratégia sem Barbieri no gramado e sobre a ameaça de demissão em caso de derrota.

— A equipe foi trabalha pensando nesse confronto com o Goiás. Após o Fortaleza, trabalhamos para isso. A equipe sabia e tinha consciência da estratégia. Não tivemos o Barbieri, mas é o trabalho da comissão e alinhamos algumas coisas previamente. O Maurício teve a leitura perfeita do que poderia acontecer durante a semana — afirmou e finalizou: