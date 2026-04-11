Esportes

No Jaconi
Notícia

"A vitória acalma os ânimos e faz a gente retomar o planejamento", diz auxiliar do Juventude 

Diego Favarin comandou o time alviverde à beira do gramado por conta da suspensão do técnico Maurício Barbieri

Eduardo Costa

Enviar emailVer perfil

Tiago Nunes

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS