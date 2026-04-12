"A tendência é que as coisas se encaixem", afirma Alan Kardec após gol e primeira vitória do Juventude na Série B

Alan Kardec marcou o segundo gol pelo Juventude. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Alan Kardec foi contratado para marcar gols. E o centroavante deixou a sua marca na vitória diante do Goiás, neste sábado (11), por 2 a 0. O jogador faz o segundo gol em duas partidas. Antes, havia balançado as redes na derrota para o Fortaleza.

— Pensando pelo lado individual, feliz. O primeiro gol saiu com o resultado que não esperávamos, e hoje um gol com uma vitória. Feliz pela vitória e temos que colocar os interesses do grupo acima dos individuais. A tendência é que as coisas se encaixem. Não falta trabalho. Nós nunca deixamos de acreditar no trabalho proposto pela comissão técnica — afirmou.

O Juventude conseguiu sua primeira vitória na Série B somente na quarta rodada. Antes do jogo, o ambiente era de pressão em cima do trabalho do técnico Maurício Barbieri. Uma derrota poderia decretar a demissão do comandante.

— Toda mudança é muito complicada e complexa. Já passei por algumas situações assim, e não foi o primeiro momento de cobrança que passo na minha carreira. Nós sabemos do bom trabalho e da índole da comissão técnica e da gestão do clube. A pressão acontece e é natural porque o clube tem uma estrutura e um projeto. Eu tenho certeza que, além de nós aqui, os torcedores e a crítica apostam que possamos voltar para a Série A. A cobrança é natural — analisou o experiente jogador.

Kardec comentou sobre a importante do ambiente positivo do torcedor para a sequência da temporada.