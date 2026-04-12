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Quarta rodada
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"A tendência é que as coisas se encaixem", afirma Alan Kardec após gol e primeira vitória do Juventude na Série B

Centroavante marcou seu segundo gol com a camisa alviverde e ajudou o time diante do Goiás

Eduardo Costa

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Tiago Nunes

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