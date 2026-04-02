À luz de um novo artilheiro: Barbieri analisa possíveis mudanças no ataque do Juventude

Técnico Maurício Barbieri busca um novo goleador no Jaconi após a saída de Gabriel Taliari. Fernando Alves / Juventude / Assessoria

O Juventude atravessa um momento de instabilidade ofensiva neste início de Série B do Brasileirão. O grito de gol está entalado na garganta do torcedor há quatro partidas — somando os compromissos pela Copa Sul-Sudeste e a competição nacional. A saída de Gabriel Taliari, referência técnica e artilheiro da temporada, deixou um vácuo que a mecânica de meio e ataque ainda não conseguiu preencher, apesar das tentativas do técnico Maurício Barbieri.

Atualmente, Marcos Paulo (MP) tem feito uma função de "falso 9", atuando como um centroavante móvel. Embora a movimentação abra espaços, falta ao time o "peso" dentro da área para finalizar as jogadas. Outra tentativa de Barbieri foi adaptar Alisson Safira para exercer o papel que era de Taliari, mas o encaixe ainda parece distante do ideal.

Questionado sobre a possibilidade de utilizar um centroavante de ofício para dar mais presença de área ao time, Barbieri não descartou a mudança, mas ponderou sobre as condições físicas de suas peças, especialmente do recém-contratado Alan Kardec.

— Sem dúvida é possível imaginar (o time com um 9 de ofício). O Alan é um jogador já de 37 anos. Então, em um jogo de muitas transições, de idas e voltas, de ter que acelerar e ter que colocar velocidade, não é um jogo que favorece as características do Alan. A gente consegue aproveitar mais o Alan quando enfrentar um adversário num bloco mais baixo, que ele vai ter que sair pouco da área, ajudar pouco no meio-campo. Por questões de idade e ritmo de jogo, ele não vai conseguir sustentar (um jogo de transição) por muito tempo — analisou Barbieri.

Enquanto Kardec ainda busca o 100% físico para suportar a intensidade da Série B, Barbieri analisa as diferentes valências que cada jogador entrega ao sistema tático. O treinador explicou a diferença entre a função atual de MP e o que ganharia com um centroavante fixo:

- O MP tem uma característica diferente. O Marcos não é um 9 que vai dar peso. O Marcos é alguém que vem flutuar entre linhas para abrir espaço para alguém poder usar esse espaço na hora que ele atrai um zagueiro. O Alan, sem dúvida nenhuma, é uma opção também, dependendo da circunstância do jogo, para iniciar, como o próprio Safira, que entrou mais uma vez tentando cumprir uma função um pouquinho mais do lado, mas pode voltar a jogar por dentro, sem dúvida nenhuma — comentou o técnico do Verdão.

Números e dúvida

Taliari deixou o Estádio Alfredo Jaconi com seis gols em 11 jogos no ano. Sem o artilheiro, além dos gols, Barbieri perdeu um jogo de muita entrega tática na recomposição para marcar o adversário. MP tem dois gols no ano em nove jogos. Depois vem Safira com apenas um em 11 partidas. Ele ainda não conseguiu repetir a boa fase que teve com Cuiabá no ano passado com 10 gol. Alan Kardec ainda carece de ritmo, fez apenas quatro jogos e não balançou as redes.