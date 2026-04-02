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À luz de um novo artilheiro: Barbieri analisa possíveis mudanças no ataque do Juventude

Time não marca há quatro jogos e busca solução ofensiva; Barbieri avalia usar Alan Kardec conforme condicionamento físico

Tiago Nunes

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