"A equipe foi montada para brigar na parte de cima da tabela", afirma lateral do Juventude

Lateral Raí Ramos, 31 anos, tem 15 jogos pelo Juventude em 2026. Fernando Alves / EC Juventude/Divulgação

A vitória do Juventude por 2 a 0 sobre o Goiás, no último sábado, interrompeu uma sequência negativa e garantiu os primeiros três pontos da equipe na Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado trouxe estabilidade ao ambiente do clube e ao cargo do técnico Maurício Barbieri, que, embora suspenso e ausente da beira do gramado no confronto, enfrentava pressão externa por resultados.

Um dos destaques da partida, o lateral-direito Raí Ramos, autor de uma assistência, vinha sofrendo com as críticas do torcedor, mas apresentou um bom futebol no jogo chave para o Papo. Ele comentou a importância do triunfo para a manutenção da convicção no projeto do clube.

​— A vitória é muito importante pelo momento de pressão que vínhamos sofrendo. Comemoramos bastante porque sabemos que o trabalho é sério e bem feito. A comissão técnica tem passado conteúdos qualificados e precisávamos dessa vitória para retomar o caminho positivo — afirmou o lateral.

O Juventude apresentou variações e conseguiu ter a sua melhor apresentação nesta Série B. Titular na formação com três zagueiros, Raí Ramos explicou a adaptação necessária para entregar o volume ofensivo cobrado pela comissão técnica.

— No esquema com linha de cinco, os laterais precisam dar profundidade e chegar à linha de fundo. É uma questão de equilíbrio e adaptação ao adversário. Em alguns momentos, dou linha de passe para o zagueiro; em outros, avanço para dar volume pelos lados. Fiquei feliz pela assistência, porque trabalhamos justamente para isso — detalhou o jogador.

Espero que com essa vitória a gente possa traçar um caminho vitorioso RAÍ RAMOS Lateral do Juventude

Apesar das críticas recentes devido à escassez de vitórias, Raí Ramos ressaltou que o grupo manteve a confiança interna, defendendo que o desempenho em campo, em partidas anteriores, já indicava uma melhor.

— Tivemos momentos em que, apesar da falta de resultados, apresentamos futebol. Tínhamos convicção no trabalho dos jogadores e da comissão. Espero que possamos ter uma sequência positiva pela frente para brigar na parte de cima da tabela — pontuou.

Com o resultado, o Juventude busca agora estabilidade no meio da tabela para focar no objetivo principal da temporada. Segundo o lateral, a meta do elenco permanece sendo o retorno à elite do futebol nacional.