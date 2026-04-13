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"A equipe foi montada para brigar na parte de cima da tabela", afirma lateral do Juventude

Triunfo encerrou sequência sem vitórias, deu os primeiros pontos na Série B e aliviou pressão sobre Barbieri.

Tiago Nunes

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