60ª Copa RS de Tênis Infantojuvenil 2026 terá Caxias do Sul como sede

Competição reunirá atletas nas categorias de 12 aos 18 anos, tanto no masculino como no feminino. Jean Pimentel / Agencia RBS

A tradicional Copa Banrisul RS de Tênis Infantojuvenil chegará em 2026 em sua 60ª edição. E o Recreio da Juventude, de Caxias do Sul, sediará o torneio deste ano. Em 2025, a competição ocorreu em Vacaria, nas quadras cobertas da Pousada Santa Teresa.

A Copa RS de Tênis reúne clubes e academias de todo o Rio Grande do Sul e atletas nas categorias de 12 aos 18 anos, tanto no masculino como no feminino, de simples e duplas.

Os campeões de simples de suas respectivas categorias na Copa Banrisul RS, garantem vaga para a Copa das Federações 2026. O evento também terá disputas na categoria 10 anos, mas elas não contam para a pontuação geral.