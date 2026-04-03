3ª Maratona de Revezamento da Serra Gaúcha mobiliza atletas e celebra integração em Caxias do Sul

Além da Maratona de Revezamento, a prova contou com corrida de duas milhas e a corrida kids. Eduardo Costa / Grupo RBS

A 3ª Maratona de Revezamento da Serra Gaúcha foi realizada, neste domingo (12), em Caxias do Sul. O evento reuniu atletas, crianças e famílias em uma grande mobilização do esporte, integração e inclusão.

A programação contou com o Revezamento da Maratona em duplas, quartetos e heptetos, além da corrida solo de duas milhas e da corrida kids. A 4ª Caminhada UniTEA pelo Autismo também foi um dos destaques. Ao todo, mais de 2,5 mil inscritos garantiram presença nas provas e na caminhada.

Leia Mais Saiba como participar da 3ª Maratona de Revezamento da Serra Gaúcha e da 4ª Caminhada pelo Autismo

— Foi meu primeiro revezamento. Nós participamos no quarteto. É uma prova bem desafiadora. Não depende só da gente, depende de todo mundo. É em grupo que a gente faz as coisas acontecerem melhor. Eu era a única que conhecia as outras três do grupo. As outras pessoas se conheceram hoje, a gente fez uma amizade, e foi muito legal — afirmou Laura Bonatto Catuzzo, 26 anos.

Na premiação, troféus para as cinco melhores equipes de cada modalidade (duplas, quartetos e heptetos, masculino, feminino e misto). Na corrida de duas milhas, troféus para os cinco melhores no geral (masculino e feminino) e troféus para os três melhores na categoria. Na corrida Kids, medalhas para todos os participantes.

O pós-prova teve confraternização com polenta, salame e queijo. E nesse lado, de uma temática diferente da prova, atletas participaram caracterizados com roupas da cultura italiana.

— Foi uma experiência nova, apesar de ser a terceira prova que eu faço. Então, foi uma experiência muito boa. Honrar os nossos ancestrais, eu acredito. E a tradição da imigração italiana — comentou Márcia Fiorese Comin, 41 anos, de Nova Roma do Sul.

Para conferir os vencedores da Maratona de Revezamento na categoria geral, masculino, feminino e misto, e das duas milhas, clique no link.







