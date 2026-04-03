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3ª Maratona de Revezamento da Serra Gaúcha mobiliza atletas e celebra integração em Caxias do Sul

Evento contou com mais de 2,5 mil inscritos, que participaram nas variadas modalidades da prova

Eduardo Costa

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