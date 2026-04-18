27 anos depois, Caxias tenta vencer o Volta Redonda no Rio de Janeiro

Técnico Marcelo Cabo preservou sete titulares no meio de semana para este confronto. PH Almeida / Boa Vista/Divulgação

Não resta dúvidas de que o Caxias tem como principal objetivo na temporada buscar o seu segundo acesso nacional na história. A prova clara de qual é a meta grená ficou evidenciada após a partida do meio de semana pela Copa Sul-Sudeste.

Mesmo correndo o risco de deixar a zona de classificação às semifinais — o que de fato aconteceu após a derrota para o Avaí —, o clube optou por preservar sete titulares, tendo em vista o desafio deste sábado (18), às 18h15min, com o Volta Redonda, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Depois de somar os primeiros pontos na competição, sobre o Confiança, a equipe de Marcelo Cabo quer aproveitar o mau momento vivido pelos cariocas — que perderam seus dois primeiros duelos na Série C — para conquistar a primeira vitória fora no campeonato e voltar a vencer os donos da casa depois de quase 27 anos.

— Nós não temos só 11 jogadores, nós temos um elenco. Alguns jogadores estavam a uma longa data sem jogar. Era importante dar esses 90 minutos a eles. Vamos agora para o jogo com o Volta Redonda com todo mundo 100%, tendo esse controle de carga — comentou o treinador grená.

ÚNICA VITÓRIA NO RIO VEIO NOS TRIBUNAIS

Caxias e Volta Redonda se enfrentaram apenas três vezes em jogos oficiais. Os cariocas levaram a melhor no duelo disputado no Rio de Janeiro pela Série C de 2024: 1 a 0.

Os outros dois encontros ocorreram pela terceira divisão de 1999. No primeiro embate, em Caxias do Sul, no dia 19 de setembro, o Grená goleou pelo placar de 3 a 0.

Uma semana depois, as duas equipes voltaram a duelar, desta vez em Volta Redonda. Nos 90 minutos, o placar foi de 2 a 2. Porém, o atleta Braga, da equipe carioca, não tinha condições legais de atuar e mesmo assim foi mandado a campo. Sendo assim, o tribunal da CBF deu ao Caxias os três pontos em disputa e decretou o clube vencedor no confronto com o placar de 1 a 0.

O Grená acabou na liderança do Grupo F, com 19 pontos e, por ter sido punido pela escalação irregular em outras partidas, o Volta Redonda terminou na lanterna, com quatro.

Comandado pelo técnico Tite, o Caxias esteve próximo de avançar à fase final, mas acabou sendo eliminado nos playoffs da terceira etapa pelo Serra-ES.

Agora em 2026, o que estará em jogo no embate entre Caxias e Volta Redonda é a busca da estabilidade neste início de campanha, pelo lado grená, e a reação após um começo ruim do time carioca.