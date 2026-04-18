27 anos depois, Caxias tenta vencer o Volta Redonda no Rio de Janeiro

Não resta dúvidas de que o Caxias tem como principal objetivo na temporada buscar o seu segundo acesso nacional na história. A prova clara de qual é a meta grená ficou evidenciada após a partida do meio de semana pela Copa Sul-Sudeste.
Mesmo correndo o risco de deixar a zona de classificação às semifinais — o que de fato aconteceu após a derrota para o Avaí —, o clube optou por preservar sete titulares, tendo em vista o desafio deste sábado (18), às 18h15min, com o Volta Redonda, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.
Depois de somar os primeiros pontos na competição, sobre o Confiança, a equipe de Marcelo Cabo quer aproveitar o mau momento vivido pelos cariocas — que perderam seus dois primeiros duelos na Série C — para conquistar a primeira vitória fora no campeonato e voltar a vencer os donos da casa depois de quase 27 anos.
— Nós não temos só 11 jogadores, nós temos um elenco. Alguns jogadores estavam a uma longa data sem jogar. Era importante dar esses 90 minutos a eles. Vamos agora para o jogo com o Volta Redonda com todo mundo 100%, tendo esse controle de carga — comentou o treinador grená.
ÚNICA VITÓRIA NO RIO VEIO NOS TRIBUNAIS
Caxias e Volta Redonda se enfrentaram apenas três vezes em jogos oficiais. Os cariocas levaram a melhor no duelo disputado no Rio de Janeiro pela Série C de 2024: 1 a 0.
Os outros dois encontros ocorreram pela terceira divisão de 1999. No primeiro embate, em Caxias do Sul, no dia 19 de setembro, o Grená goleou pelo placar de 3 a 0.
Uma semana depois, as duas equipes voltaram a duelar, desta vez em Volta Redonda. Nos 90 minutos, o placar foi de 2 a 2. Porém, o atleta Braga, da equipe carioca, não tinha condições legais de atuar e mesmo assim foi mandado a campo. Sendo assim, o tribunal da CBF deu ao Caxias os três pontos em disputa e decretou o clube vencedor no confronto com o placar de 1 a 0.
O Grená acabou na liderança do Grupo F, com 19 pontos e, por ter sido punido pela escalação irregular em outras partidas, o Volta Redonda terminou na lanterna, com quatro.
Comandado pelo técnico Tite, o Caxias esteve próximo de avançar à fase final, mas acabou sendo eliminado nos playoffs da terceira etapa pelo Serra-ES.
Agora em 2026, o que estará em jogo no embate entre Caxias e Volta Redonda é a busca da estabilidade neste início de campanha, pelo lado grená, e a reação após um começo ruim do time carioca.
— A gente tem uma equipe base, mas não se constrói uma equipe vencedora com 11 jogadores. A Série C é uma competição que você pode ter 10 craques num time, mas se você não competir, se você não duelar, não adianta. Eu falo pros atletas que tem algumas coisas no futebol que para essa divisão, o nível de concentração tem que ser alto. E assim a gente está começando a criar o DNA do Caxias, que eu sempre falei desde que eu cheguei, que precisava — finalizou Marcelo Cabo.