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27 anos depois, Caxias tenta vencer o Volta Redonda no Rio de Janeiro

Curiosidade na única vitória grená em solo carioca no confronto é que jogo realizado pelo Brasileiro de 1999 terminou empatado, mas gaúchos levaram os três pontos por escalação irregular da equipe rival

Rafael Rinaldi

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