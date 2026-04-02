11ª Meia Maratona de Caxias do Sul tem inscrições abertas e prova será realizada em dois dias 

A 11ª edição da Meia Maratona de Caxias do Sul será realizada em dois dias, 26 e 27 de setembro. Essa é uma das novidades para este ano. As inscrições, inclusive, já estão abertas e ainda no primeiro lote até 8 de maio. Depois, o valor muda.
No primeiro dia de prova, acontece a distância dos 5km. No dia seguinte, os 10 e os 21km. Outra novidade para este ano será o Desafio 26 km, modalidade que propõe uma experiência diferente para os atletas, que podem correr nos dois dias: 5 km no sábado e 21 km no domingo.
Outra novidade é a Corrida Kids que será realizada sem caráter competitivo, com foco na participação, diversão e incentivo ao esporte entre crianças e adolescentes, respeitando as diferentes faixas etárias.
Além disso, a prova deste ano, terá a certificação nível ouro concedida pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAT). Esse é um sistema nacional de classificação das corridas de rua, que reconhece provas que atendem a critérios de organização, segurança, estrutura e com percurso aferido oficialmente.
Mais informações e detalhes sobre as inscrições no site da Meia Maratona de Caxias do Sul. No ano passado, a prova bateu recorde de inscritos com 3,8 mil atletas.
Inscrições
1º lote - Início 11/03/26 e término 08/05/26 às 23h59min
Valor: R$128,00 ou R$118,00 + 2kg de alimento + taxa (por atleta)
2º lote - Início 09/05/26 e término 10/07/26 às 23h59min
Valor: R$140,00 ou R$130,00 + 2kg de alimento + taxa (por atleta).
3º lote (último) - Início 11/07/26 e término 08/09/26 às 23h59min
Valor: R$152,00 ou R$142,00 + 2kg de alimento + taxa (por atleta).
Desafio 26Km
1º lote - Início 11/03/26 e término 08/05/26 às 23h59min
Valor: R$228,00 ou R$218,00 + 2kg de alimento + taxa (por atleta)
2º lote - Início 09/05/26 e término 10/07/26 às 23h59min
Valor: R$240,00 ou R$230,00 + 2kg de alimento + taxa (por atleta).
3º lote (último) - Início 11/07/26 e término 08/09/26 às 23h59min
Valor: R$252,00 ou R$242,00 + 2kg de alimento + taxa (por atleta).
Corrida Kids
Início 11/03/26 e término 08/09/26 às 23h59min
Valor: R$48,00 + taxa (por criança).
DISTÂNCIAS DAS PROVAS
3.4km (Atletas PCD’s que fazem uso de cadeira de rodas)
5Km;
10km;
21km - Meia Maratona;
Desafio 26Km (5Km + 21Km)
Corrida Kids sem caráter competitivo.
- 3 a 4 anos: 50m
- 5 a 6 anos: 100m
- 7 a 8 anos: 150m
- 9 a 10 anos: 200m
- 11 a 12 anos: 600m
- 13 a 14 anos: 600m
DATA E HORÁRIO DAS LARGADAS:
Dia 26 de setembro de 2026
Corrida infantil – 16h às 16h45min
3,4km – 17h
5km – 17h15min
Dia 27 de setembro de 2026
Meia Maratona: 7h
10km: 7h10min
Crescimento de inscritos
2015 - 1ª edição - Mais de 700 atletas
2016 - 2ª edição - 1,1 mil atletas
2017 - 3ª edição - 1,3 mil atletas
2018 - 4ª edição - 1,3 mil atletas
2019 - 5ª edição - 1,5 mil atletas
2020 - 6ª edição - prova virtual na pandemia
2022 - 7ª edição - 1,2 mil atletas
2023 - 8ª edição - 1,6 mil atletas
2024 - 9ª edição - 2,6 mil atletas
2025 - 10ª edição - 3,8 mil atletas