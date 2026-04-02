11ª Meia Maratona de Caxias do Sul tem inscrições abertas e prova será realizada em dois dias 

Em 2025, 3,8 mil atletas se inscreveram para participar do evento. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A 11ª edição da Meia Maratona de Caxias do Sul será realizada em dois dias, 26 e 27 de setembro. Essa é uma das novidades para este ano. As inscrições, inclusive, já estão abertas e ainda no primeiro lote até 8 de maio. Depois, o valor muda.

No primeiro dia de prova, acontece a distância dos 5km. No dia seguinte, os 10 e os 21km. Outra novidade para este ano será o Desafio 26 km, modalidade que propõe uma experiência diferente para os atletas, que podem correr nos dois dias: 5 km no sábado e 21 km no domingo.

Outra novidade é a Corrida Kids que será realizada sem caráter competitivo, com foco na participação, diversão e incentivo ao esporte entre crianças e adolescentes, respeitando as diferentes faixas etárias.

Além disso, a prova deste ano, terá a certificação nível ouro concedida pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAT). Esse é um sistema nacional de classificação das corridas de rua, que reconhece provas que atendem a critérios de organização, segurança, estrutura e com percurso aferido oficialmente.

Mais informações e detalhes sobre as inscrições no site da Meia Maratona de Caxias do Sul. No ano passado, a prova bateu recorde de inscritos com 3,8 mil atletas.

Inscrições

1º lote - Início 11/03/26 e término 08/05/26 às 23h59min

Valor: R$128,00 ou R$118,00 + 2kg de alimento + taxa (por atleta)

2º lote - Início 09/05/26 e término 10/07/26 às 23h59min

Valor: R$140,00 ou R$130,00 + 2kg de alimento + taxa (por atleta).

3º lote (último) - Início 11/07/26 e término 08/09/26 às 23h59min

Valor: R$152,00 ou R$142,00 + 2kg de alimento + taxa (por atleta).

Desafio 26Km

1º lote - Início 11/03/26 e término 08/05/26 às 23h59min

Valor: R$228,00 ou R$218,00 + 2kg de alimento + taxa (por atleta)​

2º lote - Início 09/05/26 e término 10/07/26 às 23h59min

Valor: R$240,00 ou R$230,00 + 2kg de alimento + taxa (por atleta).​​

3º lote (último) - Início 11/07/26 e término 08/09/26 às 23h59min

Valor: R$252,00 ou R$242,00 + 2kg de alimento + taxa (por atleta).

Corrida Kids

Início 11/03/26 e término 08/09/26 às 23h59min

Valor: R$48,00 + taxa (por criança).

DISTÂNCIAS DAS PROVAS

3.4km (Atletas PCD’s que fazem uso de cadeira de rodas)

5Km;

10km;

21km - Meia Maratona;

Desafio 26Km (5Km + 21Km)

Corrida Kids sem caráter competitivo.

- 3 a 4 anos: 50m

- 5 a 6 anos: 100m

- 7 a 8 anos: 150m

- 9 a 10 anos: 200m

- 11 a 12 anos: 600m

- 13 a 14 anos: 600m

DATA E HORÁRIO DAS LARGADAS:

Dia 26 de setembro de 2026

Corrida infantil – 16h às 16h45min

3,4km – 17h

5km – 17h15min

Dia 27 de setembro de 2026

Meia Maratona: 7h

10km: 7h10min

Crescimento de inscritos