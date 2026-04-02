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Em setembro
Notícia

11ª Meia Maratona de Caxias do Sul tem inscrições abertas e prova será realizada em dois dias 

Neste ano, a prova terá o desafio 26 km, com a possibilidade de correr 5km no sábado e 21km no domingo

Eduardo Costa

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