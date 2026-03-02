Zagueiro rescinde contrato com o Juventude

Ciprinao fez apenas sete jogos pelo Ju. Fernando Alves / E. C. Juventude / Divulgação

O zagueiro Cipriano, 23 anos, acertou sua rescisão de contrato com o Juventude. A saída do atleta do Alfredo Jaconi foi registrada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta segunda-feira (2). O destino do atleta será o Brusque, que disputará a Série C do Brasileiro.

Contratado em janeiro do ano passado por empréstimo junto ao Apoel, do Chipre, o jogador não teve uma passagem de destaque com a camisa alviverde.

Foram apenas sete jogos do defensor pelo Ju, todos em 2025. Na atual temporada, o zagueiro não vinha sendo relacionado nas partidas pelo Gauchão.

Revelado pelo Fluminense, o zagueiro atuou ainda no Bragantino antes de se transferir para o Chipre. O elenco alviverde conta atualmente para a zaga com Rodrigo Sam, Messias, Gabriel Pinheiro, Marcos Paulo e Bernardo.