Valores em jogo: saiba qual será a premiação se o Juventude eliminar o Guaporé-RO na quinta

Time do técnico Maurício Barbieri estreia na competição nesta quinta. Fernando Alves / Juventude / Assessoria

A competição mais lucrativa do país inicia para o Juventude nesta quinta-feira (5), às 21h30min. No Alfredo Jaconi, a equipe de Maurício Barbieri recebe o Guaporé-RO, no Estádio Alfredo Jaconi, pela segunda fase da Copa do Brasil.

O Verdão já garantiu aos cofres a quantia de R$ 1,38 milhão por participar desta etapa do torneio. Mas se avançar de fase, o Papo ainda receberá R$ 1,53 milhão, totalizando R$ 2,91 milhões em premiações.

Para seguir adiante na competição, o Juventude precisará de uma vitória simples contra o Guaporé. Se empatar, a disputa da vaga irá para as cobranças de pênaltis.

Na terceira fase da Copa do Brasil, o Verdão enfrentará o vencedor do confronto entre Tuna Luso e Tocantinópolis que jogam nesta quarta-feira (4), às 19h, no estádio Curuzu, em Belém-PA. O Verdão poderá receber mais R$ 1,68 milhão se avançar para a etapa seguinte.

No ano passado, o Ju foi eliminado logo na primeira fase do torneio, na derrota por 1 a 0 para o Maringá, no Paraná. Na época, o clube deixou de receber R$ 1,8 milhão e ficou apenas com a primeira cota por participar do torneio: R$ 1,5 milhão.

Já o Guaporé recebeu R$ 400 mil por participar da primeira fase e, como avançou sobre o Galvez-AC, garantiu mais R$ 830 mil em premiações. Se eliminar o Ju na quinta, o time de Rondônia irá receber mais R$ 950 mil, totalizando R$ 2,18 milhões em premiações.

PREMIAÇÃO DO JUVENTUDE:

2ª fase (já garantiu): R$ 1,38 milhão

3ª fase (se passar pelo Guaporé) : R$ 1,53 milhão