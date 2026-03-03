Vai ter Ca-Ju na Copa Sul-Sudeste; saiba como ficaram os grupos do torneio

A dupla Ca-Ju conheceu nesta terça-feira (3) os grupos e a tabela de jogos da inédita Copa Sul-Sudeste. Em sorteio realizado no Rio de Janeiro, ficou definido que haverá o clássico 291 entre Caxias e Juventude no dia 8 ou 9 de abril. Sorteado no Grupo A, o Grená enfrentará o Verdão no Estádio Centenário.
Na chave do Caxias ainda foram sorteados: Sampaio Corrêa-RJ, Novorizontino, Tombense, Cianorte e Chapecoense. Já o Grupo B, do Juventude, é composto por Volta Redonda, São Bernardo, América-MG, Operário-PR e Avaí.
Pelo regulamento da Copa Sul-Sudeste, na primeira fase os seis times do Grupo A enfrentam os da chave B em turno único. As duas melhores equipes colocadas em cada grupo se classificam para as semifinais. Nesta etapa, o enfrentamento será entre times da mesma chave para a definição dos dois finalistas.
Os três jogos do Caxias diante de seu torcedor serão contra o Operário-PR, o Ca-Ju e o Volta Redonda. O Grená sai para enfrentar o América-MG, o Avaí e o São Bernardo.
Já o Juventude receberá no Alfredo Jaconi o Novorizontino, a Chapecoense e o Tombense. O Verdão visita na primeira fase o Sampaio Corrêa-RJ, o Cianorte, além do clássico 291 no Centenário.
A Copa Sul-Sudeste inicia no dia 25 de março e encerra em 7 de junho. Em breve a CBF irá detalhar a tabela completa de jogos.
TABELA DE JOGOS:
Rodada 1- 25 ou 26 de março
Caxias x Operário-PR
Sampaio Corrêa-RJ x Juventude
Rodada 2 - 28 ou 29 de março
Juventude x Novorizontino
América-MG x Caxias
Rodada 3 - 8 ou 9 de abril
Caxias x Juventude
Rodada 4 - 15 ou 16 de abril
Juventude x Chapecoense
Avaí x Caxias
Rodada 5 - 29 e 30 de abril
Caxias x Volta Redonda
Cianorte x Juventude
Rodada 6 - 6 e 7 de maio
Juventude x Tombense
São Bernardo x Caxias
Os grupos:
Grupo A: Caxias, Sampaio Corrêa-RJ, Novorizontino, Tombense, Cianorte, Chapecoense
Grupo B: Juventude, Volta Redonda, São Bernardo, América-MG, Operário-PR, Avaí