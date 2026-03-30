Vai poupar? Dirigente do Juventude responde se clube irá mudar planejamento para o clássico com o Caxias

Elenco alviverde se prepara para encarar o Novorizontino pela Série B. Fernando Alves / EC Juventude/Divulgação

Após duas derrotas na largada da Copa Sul-Sudeste, o Juventude convive com a lanterna do Grupo B. O clube priorizou a disputa da Série B do Brasileiro e preservou os atletas principais do elenco nas primeiras rodadas da competição.

Contra o Sampaio Corrêa-RJ, em Saquarema, uma equipe majoritariamente sub-20 foi a campo na derrota por 2 a 0. Até mesmo o técnico Maurício Barbieri não comandou o time, que foi dirigido por Gerson Ramos, o auxiliar permanente do clube.

Já diante do Novorizontino, Barbieri voltou e viu a equipe reserva do Verdão perder por 2 a 0 no Alfredo Jaconi.

Na terceira rodada está previsto o Ca-Ju 291, no Estádio Centenário, no dia 8 de abril. E o diretor-executivo alviverde, Lucas Andrino, comentou se existe a possibilidade do clube mandar a campo alguns titulares no clássico.

— O clássico tem uma relevância muito grande, a gente conversou e queremos tomar a decisão de como ir no pós-jogo contra o Novorizontino. A prioridade agora é terça-feira. Acho que nós temos que ir jogo a jogo, nós estamos disputando três competições. Isso impacta muito no planejamento — confirmou o dirigente.

Portanto, o Juventude ainda não definiu que peso dará para o Ca-Ju 291. Antes de enfrentar o Caxias, o Verdão terá dois compromissos importantes pela Série B, diante de Novorizontino, nesta terça, em Caxias do Sul, e Fortaleza, no sábado (4), no Ceará.

E após disputar o clássico no Estádio Centenário, o Ju terá mais um duelo pelo Brasileiro, contra o Goiás, no dia 12, em Caxias do Sul.

— Nós temos que ir jogo a jogo, vendo quem está em melhores condições e também a hora que chegar o momento do clássico, enxergar ele com a devida proporção que ele tem — completou Andrino.

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