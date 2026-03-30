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Copa Sul-Sudeste
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Vai poupar? Dirigente do Juventude responde se clube irá mudar planejamento para o clássico com o Caxias

Após duas rodadas do torneio regional, clube optou por preservar a equipe principal. Ca-Ju 291 ocorre pela terceira rodada, no dia 8 de abril, no Centenário

Rafael Rinaldi

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