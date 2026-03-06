"Uma vitória por um bom placar e bem construída", diz técnico do Juventude após goleada na Copa do Brasil

Time do técnico Maurício Barbieri conseguiu superar a equipe de Rondônia no Estádio Alfredo Jaconi. Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude despachou o Guaporé-RO e está na terceira fase da Copa do Brasil 2026. O time do técnico Maurício Barbieri fez uma sonora goleada de 5 a 0 em cima do clube de Rondônia e faturou R$ 1,5 milhão. O Papo até enfrentou algumas dificuldades no começo da partida, mas com MP o time começou a construir a goleada.

Após a partida, o técnico do Verdão analisou a vitória, no Estádio Alfredo Jaconi, com uma boa atuação e mantendo a invencibilidade na temporada de 2026.

— Eu acho que a equipe se comportou muito bem. A gente conversou bastante sobre fazer um jogo equilibrado, um jogo sério, mas impondo o nosso jogo, não deixando de jogar nenhum minuto. Acho que é uma vitória por um bom placar e bem construída. Eu sei que existe o contra-argumento de que o Juventude é o favorito e tudo mais, mas a gente viu aí, nesse início de Copa do Brasil, muitos favoritos caindo pelo meio do caminho — declarou o treinador.

O Juventude começou a partida com uma grande novidade na escalação. O camisa 10 MP iniciou entre os titulares como um centroavante e teve dois gols. Outras estreias também ocorreram, como do atacante Fábio Lima, que deu uma assistência para Gabriel Taliari.

— Em relação à equipe que iniciou, a ideia foi tentar, em função da análise do adversário, explorar onde a gente entendia que tinha mais espaço para jogar. O adversário veio jogar de uma maneira diferente do que até então ele tinha jogado. Demoramos um pouco para abrir o placar, mas é natural nesses jogos, o adversário com uma proposta bastante defensiva — declarou Barbieri, que completou: