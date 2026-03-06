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"Uma vitória por um bom placar e bem construída", diz técnico do Juventude após goleada na Copa do Brasil

Com a vitória por 5 a 0, equipe garante vaga na terceira fase e segue invicta na temporada sob comando de Barbieri

Tiago Nunes

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