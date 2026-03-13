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Treino pegado e novas caras: técnico do Caxias começa a encaminhar equipe para estreia na Copa Sul-Sudeste

Caxias teve confirmada a estreia na Copa Sul-Sudeste para o dia 24 de março

Tiago Nunes

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