Treino pegado e novas caras: técnico do Caxias começa a encaminhar equipe para estreia na Copa Sul-Sudeste

Treinador busca novos rumos com um grupo reformulado. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias fará a sua estreia na Copa Sul-Sudeste no dia 24 de março, uma terça-feira, às 19h, no Estádio Centenário. Com a estreia já definida, o técnico Marcelo Cabo começa a definir o time que entrará em campo daqui a 11 dias pelo torneio nacional.

A atividade desta sexta-feira (13), no gramado principal do Estádio Centenário, já mostrou uma característica que faltou ao elenco no Gauchão e na Copa do Brasil. A competitividade foi vista em carga máxima na atividade.

Em determinado momento do treino, após uma chegada forte, Matheus Nunes reclamou da entrada de um companheiro, que respondeu:

— Está todo mundo se batendo — declarou.

Logo após uma pausa para a atividade, o técnico Marcelo Cabo reuniu o grupo e conversou com todos. Ele disse que quer o treino pegado, claro que com os limites da lealdade.

Essa competitividade faltou no Caxias nos momentos mais determinantes do começo da temporada. Na próxima semana, Cabo deve observar o elenco em um jogo-treino contra o Sindicato dos Atletas Profissional, em Caxias do Sul.

A equipe de cima que começou o trabalho teve a seguinte formação, no 4-3-3: Gustavo Busatto; Dija, Ianson, Maurício e Roberto; Matheus Nunes, Marcelo Freitas e João Lucas; Calyson, Luis Miguel e Felipe Rangel.