Times da Serra Gaúcha estreiam no Gauchão Sub-20 neste final de semana

Papo mandará seus jogos no CT, de portões fechados. Leonardo Bidese / E.C. Juventude / Divulgação

Neste sábado (21), diversas cidades do Rio Grande do Sul passam a ser palco do Gauchão Sub-20. Na edição de 2026, cinco clubes representam a Serra Gaúcha, na principal competição estadual para os jovens atletas. São eles: Apafut, Brasil-Far, Caxias, Esportivo e Juventude.

Logo na estreia do torneio, o Juventude tem um clássico. No sábado (21), enfrenta o Grêmio, às 10h30min, no CT Hélio Dourado. Às 15h de domingo (22), três jogos com clubes da Serra. O Esportivo recebe o Gaúcho, na Montanha dos Vinhedos, a Apafut joga com o Ypiranga, na Fundação Marcopolo, e o Caxias encara o Inter, no Campo do Bangu.

Para fechar a rodada inicial, o Brasil de Farroupilha enfrenta o São Luiz, no Estádio das Castanheiras. A partida acontece na segunda-feira (23), às 18h.

Na primeira fase, as 15 equipes estão divididas em dois grupos e se enfrentam dentro das próprias chaves. Ao final da fase classificatória, o clube com pior campanha geral é rebaixado.