Times da Serra Gaúcha entram em campo pela Terceira Rodada do Gauchão Sub-17

O Gauchão Sub-17 está em sua fase inicial e a terceira rodada acontece a partir desta sexta-feira (27). Quatro clubes representam a Serra Gaúcha na principal competição da categoria de base: Caxias, Esportivo, Juventude e Gramadense.
No sábado (28), o Trem da Serra e o Verdão se enfrentam às 10h, na Vila Olímpica, em Gramado. Durante a tarde, às 15h, o Esportivo luta pela primeira vitória na competição. O adversário é o Progresso, e o jogo acontece no CT Rubro Negro, em Pelotas.
Nesta rodada, o Caxias folga, e volta à campo no próximo sábado (4), contra o time pelotense.
O Grená ocupa a vice-liderança da Chave A, com quatro pontos, perdendo para o Grêmio no saldo de gols. Já o Tivo está em sexto, sem pontos. No Grupo B, O Ju é segundo colocado, com três pontos, e o Trem da Serra é quinto, com dois.