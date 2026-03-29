Time reserva do Juventude perde para o Novorizontino na Copa Sul-Sudeste

Equipe paulista saiu com o resultado positivo. Porthus Junior / Agencia RBS

Em um duelo de times alternativos, o Juventude foi derrotado pelo Novorizontino por 2 a 0, na noite deste sábado (28), no Alfredo Jaconi. O jogo foi válido pela segunda rodada da Copa Sul-Sudeste.

Renato Palm e Diego Galo marcaram os gols do confronto. O Ju continua sem pontuar na competição e ocupa a lanterna do seu grupo.

As duas equipes voltarão a se enfrentar na terça-feira (31), às 18h30min, desta vez pela Série B e com o que os dois times têm de melhor. Já pela Sul-Sudeste, o próximo compromisso do Ju será o clássico contra o Caxias, dia 8 de abril, às 18h, no Centenário.

Com uma formação basicamente reserva, o técnico Maurício Barbieri promoveu a estreia de Titi na zaga e escalou o trio ofensivo com Fábio Lima, Safira e Alan Kardec, em seu primeiro jogo como titular.

A partida começou com o Juventude procurando tomar a iniciativa ofensiva. Aos 10 minutos, Fábio Lima recebeu na ponta direita e tocou para Léo Índio, que devolveu para o atacante em um toque nas costas da defesa. O chute colocado e cruzado passou rente à trave.

Aos 17, foi a vez do Novorizontino levar perigo em cobrança de falta lateral. Ronald bateu em direção ao gol e Alan Kardec desviou contra a meta. A bola passou perto do travessão.

O jogo mudou a partir do minuto 20. Em um lance no meio-campo, Allanzinho foi desarmado e Gabriel Pinheiro fez falta forte em Carlão. O árbitro primeiro deu o cartão amarelo, mas logo depois mudou de decisão e expulsou o zagueiro, gerando revolta do banco alviverde, que ainda teve o volante Luan Martins recebendo outro cartão amarelo.

A partir daí, com 10 contra 11, o Juventude se fechou no campo de defesa, e o Novorizontino não encontrava soluções ofensivas. Mesmo com a inferioridade numérica, foi o time alviverde quem teve a principal chance do primeiro tempo. Em cobrança de falta pela meia direita, Fábio Lima cobrou direto e acertou o travessão após desvio de Lucas Ribeiro. No rebote, Léo Índio tentou de cabeça, mas parou no goleiro rival.

SEGUNDO TEMPO

Com as equipes sem alterações, o Novorizontino criou a primeira chance com um minuto, em cabeceio de Nicolas Careca, que passou próximo da trave.

A partir daí, o Ju voltou a ter um controle das ações e buscar especialmente o jogo pelo lado direito, com Fábio Lima. Faltava o acerto no último passe. Na primeira troca de Maurício Barbieri, o meia LH entrou na vaga de Alan Kardec.

Aos 16 minutos, depois de cobrança de escanteio, Ruan Carneiro não saiu e Renato Palm cabeceou entre os zagueiro Titi e Schaffer, no canto esquerdo: 1 a 0 Novorizontino.

Em busca da reação, Maurício Barbieri mandou a campo três atacantes: Ray Breno, Scatolin e Carlinhos. Mesmo com posse de bola no ataque, o time alviverde não conseguia levar perigo ao gol adversário. Já o Novorizontino era lateral. Aos 29, em contra-ataque rápido, Diego Galo finalizou forte e a bola passou entre as pernas de Ruan Carneiro: 2 a 0.

O Ju voltou a levar perigo aos 35. Após cruzamento na área, Safira cabeceou firme e Lucas Ribeiro fez grande defesa no canto. Na resposta, Jardiel teve a chance de ampliar, mas o chute do centroavante saiu fraco.

Aos 43, em cobrança de escanteio de Ray Breno, Léo Índio desviou e a bola triscou a trave antes de sair.

FICHA TÉCNICA

Copa Sul-Sudeste - 2ª rodada

Estádio Alfredo Jaconi

Juventude x Novorizontino

Juventude

Ruan Carneiro; Schaffer, Gabriel Pinheiro e Titi; Nathan Santos (Scatolin, 22/2º), Léo Índio, Iba Ly e Allanzinho (Ray Breno, 22/2º); Fábio Lima (Carlinho, 22/2º), Alisson Safira e Alan Kardec (LH, 14/2º). Técnico: Maurício Barbieri.

Novorizontino

Lucas Ribeiro; Ivan Alvariño (Antony, 24/2º), Renato Palm, Alemão e Esquerda; Miguel Contiero (Luiz Gabriel, 24/2º), Diego Galo e Nogueira (Lora, 14/2º); Ronald (Jardiel, 14/2º), Nicolas Careca e Carlão (Hector Bianchi, 27/1º). Técnico: Ben Hur (auxiliar)