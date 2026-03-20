"Temos um grupo muito forte", afirma lateral do Juventude que fez sua estreia pelo clube

Mandaca abriu o placar diante do Águia. Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude foi melhor do que o Águia de Marabá do começo ao fim de partida e derrotou os paraenses por 3 a 0 pela Copa do Brasil. Na classificação à quinta fase do torneio, a principal novidade na escalação do técnico Maurício Barbieri foi o lateral-esquerdo Wadson, que fez sua estreia pelo Verdão.

— Muito feliz pela estreia e pela vitória diante do nosso torcedor. Temos um grupo muito forte, que me acolheu bem. Estava ansioso pela estreia, mas fui seguro, cheguei bem no ataque e conseguimos a vitória. Muito importante pra sequência da temporada — admitiu o jogador.

A jogada ensaiada que abriu o placar diante dos paraenses iniciou com um toque esperto de Wadson em cobrança de falta para Manuel Castro dar a assistência pra Mandaca fazer o 1 a 0.

— Trabalhamos muito durante a semana, fomos felizes na jogada e fizemos o gol. Jogar com três zagueiros também me dá uma liberdade no ataque — relembrou o atleta.

Sem tempo para comemorar a classificação e o prêmio de R$ 2 milhões por avançar de fase, o grupo alviverde já retoma os trabalhos na manhã desta sexta-feira (20). No domingo, o Ju estreia na Série B do Brasileiro diante do Avaí, na Ressacada.

— Um adversário muito difícil, na casa deles, mas vamos bem concentrados para tentar os três pontos — completou Wadson.