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Técnico do Caxias justifica preservação de alguns titulares e detalha situação do DM grená

Técnico prioriza recuperação de atletas para garantir equipe completa na estreia da Série C contra o Brusque

Tiago Nunes

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Rafael Rinaldi

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