Técnico do Caxias justifica preservação de alguns titulares e detalha situação do DM grená

Técnico Marcelo Cabo explicou a situação do elenco. Porthus Junior / Agencia RBS

O empate em 0 a 0 entre Caxias e Operário, na estreia da Copa Sul-Sudeste, no Estádio Centenário, deixou um gosto amargo pelo resultado em casa. Em entrevista coletiva após a partida desta terça-feira (24), o técnico Marcelo Cabo foi enfático ao explicar a ausência de peças fundamentais.

Para a comissão técnica, o risco de perder atletas por lesões agravadas em uma competição secundária não compensa o custo tático de entrar desfalcado no grande objetivo do ano, a Série C do Brasileiro.

Cabo fez questão de realizar um "raio X" clínico para tranquilizar a torcida e explicar o planejamento individualizado. Sobre nomes importantes como o lateral-esquerdo Roberto e o meia Ravanelli, o treinador revelou que a precaução pesou mais do que a necessidade do jogo.

— O Roberto teve uma fadiga e, se fosse uma decisão hoje, um jogo importante, ele jogaria. Mas, desse incômodo, dessa perna pesada, poderia se criar uma lesão. Já o Ravanelli seria titular hoje (terça), mas ontem (segunda) o joelho dele inchou um pouco. Não é nada grave, já fizemos exames, mas ele precisará de um pequeno período para estar apto — pontuou o comandante, indicando que o lateral já deve retornar aos treinos normais nesta quarta-feira.

A lista de preservados e em transição ainda conta com reforços e peças de criação que buscam o condicionamento ideal. O zagueiro Gabriel Moraes volta aos treinos com o grupo nesta quarta-feira, enquanto Matheus Anjos passará por revisão após uma pancada na panturrilha sofrida em jogo-treino.

Situações mais específicas envolvem Lucas Cândido, que trata um trauma no dedo do pé esquerdo, e Grigor, que desembarcou no Centenário com um edema, mas tem previsão de retorno para a estreia nacional.

— Não é momento de a gente correr risco para poder agravar a lesão de ninguém. Eu espero que toda a equipe esteja disponível 100% para a estreia diante do Brusque pela Série C — reiterou Marcelo Cabo.

Mesmo reforçando o respeito pela Copa Sul-Sudeste e a obrigação histórica do Caxias em buscar vitórias no Centenário, o técnico deixou claro que o torneio regional servirá como um laboratório de ajuste para o conjunto que ainda está em formação após a chegada de 15 novos contratados.