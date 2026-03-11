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Técnico caxiense quebra tabu e leva Mixto à conquista do estadual após 18 anos

Lucas Isotton foi campeão do Campeonato Mato-Grossense no último final de semana, garantindo também seu primeiro título na carreira

Camila Corso

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