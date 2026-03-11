Técnico caxiense quebra tabu e leva Mixto à conquista do estadual após 18 anos

O final de semana foi de comemoração em diversos estaduais pelo Brasil. Um deles, em especial, atingiu, indiretamente, Caxias do Sul. O treinador caxiense Lucas Isotton conquistou o título Mato-Grossense pelo Mixto.
Logo nos primeiros meses do ano, o gaúcho já fez jus a renovação, confirmada após a boa campanha no Estadual e na Série D em 2025, e quebrou dois tabus com o Tigre.
O primeiro veio ao conquistar a vaga na final, no confronto com o Operário VG. Mesmo sendo o maior campeão regional, o Alvinegro não sabia o que era chegar na final há treze anos. Na última batalha, o Mixto voltou a levantar uma taça após 18 anos, após vencer o Luverdense nos pênaltis.
Com a conquista, um marco pessoal para Isotton também foi atingido. Este se tornou o primeiro título em sua carreira como treinador.
— É muito recompensador. Com tantos anos de trabalho, sinto que estou colhendo os frutos nesse momento e me sinto ainda mais motivado a continuar trabalhando para poder conquistar mais e mais. O Mixto precisava desse título para poder voltar ao lugar de onde nunca deveria ter saído — disse o comandante.
Natural de Caxias do Sul, Lucas tem passagens pelas categorias de base de Caxias e Juventude, além de ter estreado no profissional pelo Alviverde. Com 40 anos, ele também se tornou o técnico com mais jogos pelo Mixto no século XXI.
Nesta quinta-feira (11), o Alvinegro enfrenta o Novorizontino pela terceira fase da Copa do Brasil. Na segunda fase, eliminou o Botafogo-PB nos pênaltis. Coincidentemente, o técnico do Belo é Lisca, mentor de Lucas no início de sua carreira profissional.