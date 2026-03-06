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Novo camisa 9
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"Talvez o Juventude possa agregar muito mais pra mim nesse momento", diz Alan Kardec em sua apresentação

Centroavante demonstrou toda satisfação em acertar com o Alviverde para 2026 e comentou se pode substituir Nenê na idolatria com o torcedor

Rafael Rinaldi

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