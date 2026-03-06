"Talvez o Juventude possa agregar muito mais pra mim nesse momento", diz Alan Kardec em sua apresentação

Lucas Andrino, Kardec e Fábio Pizzamiglio na apresentação do camisa 9. Porthus Junior / Agencia RBS

Um camisa 9 de peso. Um líder de vestiário e até um candidato sério a assumir o posto de Nenê na idolatria com o torcedor. Com essas credenciais, Alan Kardec foi apresentado como novo centroavante do Juventude nesta sexta-feira (6).

O jogador assinou contrato com o clube até o final da temporada, depois de ter deixado o Athletico no final do ano passado. E se há dúvidas se o jogador ainda pode render em alto nível, Kardec fez questão de deixar clara a sua condição nesta etapa da carreira.

— Eu sei da capacidade que eu tenho como atleta, e que eu posso agregar muito, mas talvez o Juventude possa agregar muito mais pra mim nesse momento. E eu digo isso sem demagogia nenhuma, porque eu acredito que é uma história que ela se inicia e que tem tudo para que nós possamos alcançar os nossos objetivos, e, com certeza, de repente prolongar isso pra mais um tempo — revelou o centroavante.

Satisfeito com a estrutura do clube, com as conversas que teve no vestiário alviverde e do feedback que recebeu de funcionários do clube, Alan Kardec já se sente à vontade no Alfredo Jaconi e falou até em permanecer por mais tempo no Ju.

— Hoje eu tenho 37 anos, embora esteja me sentindo como um garoto de 20 e poucos. Mas eu sei que eu estou muito mais próximo do fim do que do início da minha carreira, e isso é normal, pro atleta profissional é assim. Alguns vão até os 40, 41, no caso do Zé Roberto foi até os 43 anos. Mas eu quero ter essa longevidade em um lugar que eu esteja feliz. Pedi muito a Deus que eu estivesse em um lugar onde eu estivesse feliz, com a estrutura, e eu acho que fui bem atendido nas minhas orações.

Sem jogar desde outubro do ano passado, quando esteve em campo pelo Athletico na disputa da Série B do Brasileiro, o centroavante seguiu treinando, mesmo depois de deixar o clube paranaense.

— Eu gosto daquilo que eu faço. Treinei com o grupo nesta semana e temos que respeitar algumas etapas para que nós possamos ganhar no longo prazo. Espero estar pronto o quanto antes. E o torcedor pode esperar um Alan Kardec que vai lutar, que vai batalhar, que vai deixar sua vida ali dentro de campo para defender essas cores.

SUBSTITUTO DE NENÊ?

Alan Kardec comentou sobre idolatria com o torcedor. Porthus Junior / Agencia RBS

Conhecido por ser um líder de vestiário, Alan Kardec não fugiu da responsabilidade em assumir também uma lacuna deixada por Nenê: a de ser o novo ídolo do clube.

— Estou preparado para assumir essas responsabilidades. Todos nós sabemos o que que representa o atleta Nenê, sem falar do ser humano. Eu o conheço, já tive muitos contatos com ele, e é óbvio que quando você perde uma referência como essa, às vezes você pode, de repente, sentir um pouquinho a falta — admitiu Alan, que completou:

— Mas eu espero que, principalmente, dentro de campo, as coisas aconteçam de forma positiva e que todo esse carinho seja gerado também, não simplesmente pelas palavras bonitas. São etapas que nós devemos cumprir, e o carinho acontece de forma natural e recíproca.

SONHO ANTIGO

Ao apresentar o ex-centroavante de renomadas equipes do futebol brasileiro (como Vasco, Palmeiras, Santos e Atlético-MG), o presidente Fábio Pizzamiglio foi sincero ao afirmar que o Ju sonhava com a contratação de Alan Kardec há algum tempo.

— É um sonho já há alguns anos de trazer o Kardec, a gente em alguns momentos nem tinha coragem de fazer uma proposta para você vir, mas que bom que deu certo esse ano e vamos ter muitas vitórias — disse o presidente ao atleta.

Kardec chega para dar mais alternativas ao ataque, que ainda conta com nomes como Taliari, Safira e MP.

— É uma oportunidade única, porque em alguns momentos, um pouco atrás, poderia ter acontecido ou não, mas eu sei o que isso representa para mim como profissional, como ser humano, poder fazer parte de um projeto como esse é um orgulho imenso, traz uma motivação muito grande — completou o centroavante.