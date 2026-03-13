Serranos estreiam no Gauchão Sub-17

Grená enfrenta o Grêmio em casa. Luiz Erbes / Divulgação

Neste sábado (14), as equipes sub-17 dos clubes gaúchos iniciam mais uma edição do Gauchão. Quatro equipes representam a Serra Gaúcha, na luta para trazer o título para a região. São eles Caxias, Esportivo, Gramadense e Juventude.

Na primeira rodada, o Grená enfrenta o Grêmio, no Campo do Madri, em Caxias do Sul. Já o Gramadense joga em casa, na Vila Olímpica, contra o São Luiz. Todos os jogos acontecem às 15h deste sábado (14).

Pela desistência do Cruzeiro de Cachoeirinha, ambos os grupos ficaram com sete equipes, sendo assim, um time por chave folga a cada rodada. Na estreia, os serranos Juventude e Esportivo não jogam.

Regulamento

A primeira fase é disputada em turno único e entre as equipes da própria chave. Ao fim de sete rodadas, os quatro melhores colocados de cada grupo avançam. Este ano, por conta da saída do clube de Cachoeirinha e pela quantidade de times, não haverá rebaixamento.

A partir das quartas de final, os confrontos serão em mata-matas, em ida e volta, com o melhor classificado da primeira fase decidindo em casa.