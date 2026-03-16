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Ponto conquistado
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Serranos empatam na primeira rodada do Gauchão Sub-17

Caxias empatou em 1 a 1 com o Grêmio, atual campeão, enquanto o Gramadense ficou no 0 a 0 com o São Luiz

Camila Corso

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