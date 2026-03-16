Serranos empatam na primeira rodada do Gauchão Sub-17

Grená fez seu jogo no Campo do Madri, em Caxias do Sul. Luiz Erbes / S.E.R. Caxias / Divulgação

O Gauchão Sub-17 2026 começou e dois clubes serranos marcaram pontos importantes. O Caxias ficou no 1 a 1 com o Grêmio e o Gramadense empatou sem gols com o São Luiz. Os jogos aconteceram no último sábado (14).

Em Caxias do Sul, o Tricolor saiu na frente, com Sulivan, aos 21 minutos. Porém, 11 minutos depois, Yago Perlin cabeceou e colocou a bola para o fundo das redes gremistas, empatando o jogo. Já nos acréscimos da segunda etapa, o Grená ficou com um a mais, após a expulsão de Jhonatan, que acertou o atacante Nichollas fora da disputa de bola.

Na Vila Olímpica, em Gramado, a equipe do Gramadense criou, mas não conseguiu tirar o placar do 0 a 0 com o São Luiz.

O Grená ficou na 3ª posição do Grupo A, com um ponto. O Trem da Serra ocupa o mesmo lugar, porém na Chave B. Juventude e Esportivo folgaram na rodada e ainda estão com zero.