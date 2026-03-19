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"Será questão de tempo para conquistarmos os nossos objetivos" destaca novo lateral-direito do Caxias

Felipe Albuquerque foi formado na base do Grêmio e chegou à Caxias do Sul para a disputa da Copa Sul-Sudeste e Série C

Camila Corso

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