"Será questão de tempo para conquistarmos os nossos objetivos" destaca novo lateral-direito do Caxias

Felipe (E) chegou para a Série C e Copa Sul-Sudeste. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

Que o Caxias vem se reformulando após as eliminações na Copa do Brasil e Gauchão, não é novidade. E um dos nove reforços já anunciados pelo Grená é um velho conhecido do futebol gaúcho. O lateral-direito Felipe Albuquerque volta ao Rio Grande do Sul após ser formado no Grêmio.

No primeiro trimestre de 2026, o atleta de 26 anos integrou o elenco do Grêmio Prudente, com dois gols e duas assistências em 14 jogos, pela Série A-2 do Paulista. Ao final do campeonato, porém, o time foi rebaixado.

— Individualmente, fiz um bom campeonato e tenho bons números para um lateral. O esquema que iniciamos o campeonato me dava uma maior liberdade para chegar na área, mas também manter a postura defensiva. Tínhamos um elenco qualificado e tivemos grandes atuações, mas são coisas que só acontecem no futebol — comentou Felipe.

Depois de quatro anos, o lateral volta ao Estado que o formou como jogador profissional. Mas agora, a missão é outra: fazer diferente do Caxias de 2025 e conquistar o acesso à Série B.

— O acesso no ano passado bateu na trave, mas acredito que com os reforços que têm chegado desde o início da temporada e com o entrosamento que já existe entre a equipe, será só questão de tempo para conquistarmos os nossos objetivos neste ano — disse.

Durante a formação na base gremista, Albuquerque também se conectou com o DNA do futebol gaúcho, aguerrido e batalhado.

— Minha família até brinca que eu sou mais gaúcho do que sul-matogrossense, por ter morado minha adolescência inteira aqui. Creio que o futebol no Brasil inteiro tem evoluído bastante, em todos aspectos, e não existe uma diferença gritante, mas o futebol gaúcho continua sendo o mais pegado de todos que joguei — finalizou.