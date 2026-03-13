Esportes

Destino
Notícia

"Sensação muito boa": Atacante retorna ao palco de sua estreia profissional como novo reforço do Caxias

Emprestado pelo Vitória, Luis Miguel busca mais minutos e visibilidade no Caxias após cinco jogos pelo time baiano

Tiago Nunes

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS