"Sensação muito boa": Atacante retorna ao palco de sua estreia profissional como novo reforço do Caxias

Atleta foi apresentado oficialmente nesta sexta-feira (13). Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

O novo reforço do o Caxias para a Série C, o atacante Luis Miguel, de 21 anos, carrega uma conexão emocional rara com o Estádio Centenário, palco que agora passa a ser o seu novo local de trabalho. Emprestado pelo Vitória até o final da competição nacional, o jogador retorna ao estádio onde, curiosamente, deu seus primeiros passos como jogador profissional durante o Brasileirão de 2024.

Naquela ocasião, o Grêmio mandou seu jogo contra o time de Salvador na casa grená devido às enchentes no Estado, proporcionando ao jovem a oportunidade de debutar na elite do futebol brasileiro justamente em Caxias do Sul. Em sua apresentação oficial, Luis Miguel não escondeu o entusiasmo com a coincidência do destino.

— É uma sensação muito boa você voltar para um lugar que você tem uma lembrança afetiva marcante, que marcou na minha vida poder estar estreando na Série A aqui — revelou o atacante, que completou:

— Foi muito marcante poder vir, poder olhar assim, imaginar aquela cena se repetindo de novo e acho que vai ser muito legal estar jogando aqui agora, como nossa casa.

Formado em Salvador

A decisão de trocar o elenco principal do Vitória pelo projeto do Caxias foi pautada pelo desejo de ter mais minutos em campo, após um início de ano com cinco jogos no estadual baiano. Luis Miguel explicou que a visibilidade e a competitividade do futebol gaúcho foram fatores decisivos para o acerto.

— O que mais me empolgou para poder vir para cá foi a oportunidade de poder estar jogando, de poder conhecer um estado novo também. Fiquei muito feliz em poder vir, é uma grande oportunidade que eu estou tendo agora — afirmou o reforço.

Ele ressaltou ainda a gratidão pela formação recebida em Salvador, mas pontuou a necessidade de novos ares:

— Foi muito importante o Vitória, onde fiz toda a minha base, toda a minha escola, também subindo para o profissional. Não tive tantas oportunidades, mas na base sempre aprendi bastante.

Estilo de jogo

Sobre o que o torcedor pode esperar dentro das quatro linhas, Luis Miguel se descreveu como uma peça ofensiva de drible e agressividade constante, capaz de atuar em diferentes setores do ataque.