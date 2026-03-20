Sem sustos, Juventude derrota o Águia de Marabá e está na quinta fase da Copa do Brasil

O Juventude confirmou seu favoritismo e está na quinta fase da Copa do Brasil. Na noite desta quinta-feira (19), o time alviverde fez 3 a 0 no Águia de Marabá, no Estádio Alfredo Jaconi, com dois gols de Pablo Roberto e outro de Mandaca, e garantiu sua classificação sem sustos.
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sorteará os confrontos da próxima etapa na segunda-feira (23), na sede da entidade no Rio de Janeiro. O evento, no qual também se definem os mandos de campo, será realizados a partir das 14h.
A quinta fase é a primeira a ser disputada em jogos de ida e volta. As datas-bases dos confrontos são entre os dias 22 e 23 de abril (ida) e 13 e 14 de maio (volta).
O Ju volta a campo no domingo, contra o Avaí, às 16h, na Ressacada, na estreia da Série B do Brasileiro.
O JOGO
Com Wadson como novidade na ala esquerda e Manu Castro e MP formando a dupla de ataque, o Ju iniciou a partida tentando impor seu ritmo. Aos quatro minutos, Mandaca arriscou de fora da área em chute rasteiro e Xandão fez a defesa.
Em cobrança de falta, o Águia tentou com Kukry, mas a tentativa saiu fraca, fácil para Jandrei. O Juventude tinha o controle das ações, mas encontrava dificuldades para criar oportunidades. Aos 21, Wadson recebeu na esquerda e tocou para Pablo Roberto cruzar para MP. O atacante tentou o desvio, mas a marcação mandou a bola para escanteio.
Aos 25, a melhor chance de gol do Verdão. Em arrancada de Mandaca, o meio passou por três marcadores e tocou para MP, que cruzou para a área. O zagueiro errou e Léo Índio ficou livre para abrir o placar. O volante errou o domínio e chutou sobre o gol.
Dois minutos depois, Pablo Roberto recebeu de Wadson e bateu firme para grande defesa de Xandão. A pressão se transformou em vantagem após a pausa para hidratação. Aos 37 minutos, na jogada de falta bem ensaiada, Wadson acertou passe nas costas da barreira para Manuel Castro, que já dentro da área chutou cruzado e Mandaca, como fosse centroavante, escorou para as redes: 1 a 0.
Aos 43, Manu Castro apareceu de novo com qualidade. O uruguaio recebeu lançamento longo, puxou para o pé esquerdo e bateu rente ao travessão. Foi a última oportunidade do primeiro tempo.
VAGA CONFIRMADA
Com Luan Martins na vaga de Léo Índio, o técnico Maurício Barbieri queria que o Juventude conseguisse ampliar o placar o quanto antes. E o segundo gol saiu logo aos seis minutos. Pablo Roberto tabelou com Mandaca e, na entrada da área, bateu firme, no canto para fazer o 2 a 0.
Aos 13, em mais um contra-ataque construído com qualidade, o zagueiro Gabriel Pinheiro, que havia entrado logo após o segundo gol, deu a assistência para Mandaca, que saiu cara a cara com Xandão, mas parou no goleiro. Com mais espaços, o Ju quase fez o terceiro aos 24. Fábio Lima levantou na cabeça de MP, que desviou no canto, mas Xandão espalmou para fora.
Aos 42, Luan Martins iniciou a jogada e Fábio Lima arrancou em velocidade antes de finalizar para o gol. Xandão deu rebote e Alan Kardec, que fez sua estreia, também arriscou. O camisa 1 fez nova intervenção, mas a bola sobrou para Pablo Roberto só empurrar para as redes: 3 a 0 e classificação confirmada.
FICHA TÉCNICA
Copa do Brasil
4ª rodada - Jogo único
Juventude x Águia do Marabá
Estádio Alfredo Jaconi
Juventude
Jandrei; Messias, Rodrigo Sam e Marcos Paulo (Gabriel Pinheiro, 8/2º); Raí Ramos, Léo Índio (Luan Martins, int.), Mandaca (Alan Kardec, 36/2º), Pablo Roberto e Wadson; MP (Iba Ly, 36/2º) e Manu Castro (Fábio Lima, 8/2º). Técnico: Maurício Barbieri.
Águia de Marabá
Xandão; Bruno Limão, Dedé, Wendell Araújo e Cássio; William, Kukry (Tiago Bagagem, int.) e Felipe Pará (Wendel, 27/2º); PH (Erick Bahia, int.), Otacílio Marcos (Gustavo Vintecinco, 15/2º) e Wesley. Técnico: Júlio César Nunes.
Gols: Mandaca (J), aos 37min, no primeiro tempo. Pablo Roberto (J), aos 6min, e aos 42min, no segundo.
Amarelos: Léo Índio, Mandaca (J); William, Kukry, Tiago Bagagem, Gustavo Vintecinco (A).