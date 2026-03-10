Sem dois titulares, Juventude viaja para Belém do Pará

Equipe de Maurício Barbieri poderá ter novidades na partida de quinta. Fernando Alves / Juventude/Divulgação

O Juventude realizou na manhã desta terça-feira (10) o último treino em solo caxiense antes da partida contra a Tuna Luso, pela terceira fase da Copa do Brasil. No começo da tarde, a delegação alviverde viajou até Belém do Pará para o confronto da próxima quinta, no estádio da Curuzu.

O técnico Maurício Barbieri ganhou duas novas baixas para este desafio. O atacante Juan Christian está se transferindo para o futebol da Letônia. Já o volante Lucas Mineiro, com lesão no adutor da coxa, para por tempo indeterminado.

Além dos dois, o treinador do Ju já não contava com os laterais Patryck Lanza e Alan Ruschel, ambos lesionados. A definição da equipe que entrará em campo diante da Tuna Luso ocorre já em solo paraense.

No meio, as principais opções para a vaga de Lucas Mineiro são Léo Índio, Iba Ly e Davi Góes. Outra possibilidade de mudança é a estreia do lateral-esquerdo Wadson, que estava na Anapolina e veio com ritmo de jogo do futebol goiano. Neste caso, Marcos Paulo permaneceria na zaga. Do contrário, Gabriel Pinheiro entraria no time. Se optar por manter o esquema com três atacantes, Manu Castro pode formar o trio ofensivo com MP e Taliari.

Uma provável formação teria: Jandrei; Messias, Rodrigo Sam e Marcos Paulo; Raí Ramos, Léo Índio (Iba Ly ou Davi Góes), Mandaca, Pablo Roberto e Wadson (Gabriel ou Manu Castro); MP e Taliari.

INVENCIBILIDADE

A vitória sobre o Guaporé-RO, na fase anterior da Copa do Brasil, manteve a invencibilidade do Ju na temporada. O time de Barbieri chegou a 10 partidas em 2026, com cinco vitórias e cinco empates.