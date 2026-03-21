Se não perder para o Avaí, Juventude pode igualar feito do time campeão gaúcho de 1998

Pablo Roberto agradece de joelho os dois gols marcados na goleada sobre o Águia de Marabá, pela Copa do Brasil. Porthus Junior / Agencia RBS

O time Campeão Gaúcho do Juventude em 1998 é também o que defende a última maior invencibilidade do clube no começo de uma temporada.

Naquela ocasião, a equipe de Lori Sandri levantou a taça do Estadual de forma invicta: foram 12 jogos, com sete vitórias e cinco empates, sendo o último deles o 0 a 0 com a conquista da taça sobre o Inter, no Beira-Rio.

A invencibilidade do Verdão permaneceu em mais uma partida oficial da equipe na largada do Brasileirão: 3 a 0 sobre o Paraná, no Alfredo Jaconi.

A primeira derrota do Alviverde naquele ano ocorreu apenas no dia 8 de agosto, na segunda rodada da Série A: 4 a 0 para o Corinthians, no Pacaembu. Ao todo, a invencibilidade do Ju em 1998 se manteve em 13 jogos.

MARCA PODE SER IGUALADA NO DOMINGO

Em 2026, o Juventude segue invicto após 12 jogos: seis vitórias e seis empates, entre Campeonato Gaúcho e Copa do Brasil. No Estadual, a eliminação para o Grêmio, nas semifinais, ocorreu nos pênaltis, depois de dois empates em 1 a 1 no tempo normal.

Se não perder para o Avaí, o Juventude iguala a marca da equipe de 1998 e poderá ultrapassá-la na estreia na Copa Sul-Sudeste, diante do Sampaio Corrêa, no Rio de Janeiro, na quarta-feira (24).

A invencibilidade alviverde:

Em 2026: 12 jogos, com 6 vitórias e 6 empates

No Gauchão:

Juventude 1x1 Ypiranga

Novo Hamburgo 1x1 Juventude

Inter-SM 0x1 Juventude

Juventude 1x0 Caxias

Juventude 3x0 Monsoon

Grêmio 1x1 Juventude

Quartas: Juventude 3x2 São José

Semifinal: Grêmio 1x1 Juventude

Semifinal: Juventude 1(1)x(4)1 Grêmio

Na Copa do Brasil:

Juventude 5x0 Guaporé

Tuna Luso 1(1)x(4)1 Juventude

Em 1998: 13 jogos, com oito vitórias e cinco empates

No Gauchão:

Juventude 2x1 São José-PoA

Brasil-Pel 0x0 Juventude

Brasil-Fa 1x1 Juventude

Juventude 2x0 Brasil-Fa

Juventude 1x0 Brasil-Pel

São José-PoA 0x0 Juventude

Quartas: Glória 0x1 Juventude

Quartas: Juventude 2x0 Glória

Semifinal: Brasil-Pel 0x0 Juventude

Semifinal: Juventude 2x1 Brasil-Pel

Final: Juventude 3x1 Inter

Final: Inter 0x0 Juventude

No Brasilierão: