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Se não perder para o Avaí, Juventude pode igualar feito do time campeão gaúcho de 1998

Equipe alviverde defenderá 13º jogo de invencibilidade na estreia na Série B do Brasileiro, fora de casa

Rafael Rinaldi

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