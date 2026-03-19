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"São jogos muito traiçoeiros", diz técnico do Juventude sobre duelo pela Copa do Brasil

Técnico alviverde projetou confronto contra o Águia de Marabá, nesta quinta-feira (19), em entrevista à Rádio Gaúcha Serra

Rafael Rinaldi

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Tiago Nunes

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