"São jogos muito traiçoeiros", diz técnico do Juventude sobre duelo pela Copa do Brasil

Maurício Barbieri recebeu equipe do Grupo RBS na Serra no hotel onde está concentrada a equipe alviverde. Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude tenta comprovar o favoritismo diante do Águia de Marabá e avançar à quinta fase da Copa do Brasil, nesta quinta-feira (19), às 19h30min. Jogando dentro do Alfredo Jaconi, a equipe de Maurício Barbieri não quer dar chance pro azar e prega foco total para evitar surpresas.

— É um duelo difícil, como são todos os jogos únicos. São jogos muito traiçoeiros, a gente costuma dizer assim, porque não é uma questão de ser melhor que o adversário, é uma questão de dentro dos 90 minutos conseguir ter um desempenho melhor do que o adversário. E são jogos complicados por essa questão da tensão, jogos onde você tem uma margem de erro menor por ser jogo único — avaliou o treinador, em entrevista à Rádio Gaúcha Serra.

Invicto na temporada, o Juventude realizou seis partidas no Alfredo Jaconi, entre Estadual e Copa do Brasil, com quatro vitórias e dois empates.

— Sem dúvida nenhuma estar jogando em casa é um ponto a nosso favor, poder jogar numa condição de gramado muito boa é mais um ponto, mas não são pontos definitivos. É procurar não dar espaço ao adversário, imprimir a nossa condição de jogo, o nosso ritmo, e fazer valer esse mando — completou Barbieri.

NOVIDADES NO TIME E NO BANCO

No primeiro duelo sem Taliari, negociado ao Remo, Maurício Barbieri testou alternativas no ataque. Manuel Castro e MP devem seguir no time. Patryck Lanza, recuperado de uma lesão na coxa, está à disposição, mas se o treinador considerar que ele ainda não está em 100% de suas condições, o atacante uruguaio seguirá improvisado na ala e Alisson Safira seria a novidade entre os 11 iniciais.

No decorrer das últimas atividades, o meia Raí Silva e o atacante Fábio Lima também foram observados na equipe. Um provável time do Ju teria: Jandrei; Messias, Rodrigo Sam e Marcos Paulo; Raí Ramos (Nathan), Léo Índio, Pablo Roberto, Mandaca e Patryck Lanza (Safira); Manu Castro e MP.