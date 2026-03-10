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Saiba quem é a Tuna Luso, adversária do Juventude na terceira fase da Copa do Brasil

Equipe paraense receberá o Verdão nesta quinta-feira (12), no estádio da Curuzu, pela terceira fase da competição nacional

Rafael Rinaldi

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