Saiba quem é a Tuna Luso, adversária do Juventude na terceira fase da Copa do Brasil

Equipe venceu por 4 a 1 sobre o Tocantinópolis na fase anterior. William Pereira / Tuna Luso/Divulgação

Um dos clubes mais tradicionais da região Norte do país, conhecido como "Águia do Souza", a Tuna Luso Brasileira estará no caminho do Juventude na Copa do Brasil. O duelo pela vaga para a quarta fase do torneio nacional ocorre nesta quinta-feira (12), às 21h30min, na Curuzu, em Belém do Pará.

A chance de encarar o Ju na terceira fase veio após uma impiedosa goleada de 4 a 1 sobre o Tocantinópolis, em Belém. Jayme (duas vezes), Luã Niger e o experiente Paulo Rangel, de 41 anos, marcaram para o time comandado por Robson Melo.

Já em seu estado, a Tuna Luso chegou apenas até as quartas de final do Campeonato Paraense. Na primeira fase, a equipe ficou em sexto lugar e avançou à etapa seguinte da competição. Mas, diante do Paysandu, em jogo único valendo a vaga para as semifinais, a eliminação veio com um duro golpe: goleada de 5 a 1 para o time treinado pelo ex-técnico do Caxias, Júnior Rocha, e que ficou com a taça neste fim de semana na decisão com o Remo.

A Tuna Luso terminou o estadual com três vitórias e quatro derrotas nos sete jogos realizados.

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HISTÓRIA

A Tuna Luso Brasileira foi fundada em Belém do Pará, no ano de 1903, mas já passou por várias denominações ao longo da história: “Tuna Luso Comercial” e “Tuna Luso Caixeral”, foram as primeiras delas.

A fundação veio através de 21 portugueses tendo à frente o “Caixeiro” Manoel Nunes da Silva que, ancorado no porto de Belém, comandava sua orquestra que entoava canções para amenizar a saudade de Portugal. Assim foi a origem do nome Tuna, termo utilizado em Portugal para se referir a um grupo musical de jovens; Luso em homenagem à pátria distante e Caixeral representando a categoria econômica dos fundadores (caixeiros – comerciantes).

O esporte chegou ao clube da Tuna no ano de 1906 quando foi criado o departamento náutico, aproveitando a extinção do Yole Club e do Syrio. Nesta época, a Tuna esteve entre os melhores clubes brasileiros no Remo, conquistando inclusive um decacampeonato paraense, que lhe rendeu o apelido de “Rainha do Mar”.

MAIORES TÍTULOS

Campeã brasileira da Série B de 1985;

Campeã brasileira da Série C de 1992;

10 Campeonatos Paraenses (1937, 1938, 1941, 1948, 1951, 1955, 1958, 1970, 1983 e 1988);

Taça Cidade de Belém de 2007.

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ELENCO ATUAL

A Tuna Luso confirmou quatro contratações na semana passada. O zagueiro Vini Ed, que disputou a Série D do Brasileiro de 2025 pela equipe, retornou ao clube após uma passagem pelo Goiatuba. Os outros três contratados estavam disputando o Paraense: o zagueiro Douglas e o volante Túlio estavam no Bragantino-PA, e o volante Derlan defendeu o Santa Rosa.

Em contrapartida, após a eliminação no estadual, os paraenses anunciaram sete dispensas: os zagueiros Arthur Henrique e Gabriel Zorzan, os meias Adauto, Diego Borges e Julio Franco, além dos atacantes Emerson Nike e Lucas Serravalle.

O técnico da equipe, Robson Melo, tem 47 anos, e treinou equipes tradicionais do futebol paraense como São Raimundo, Bragantino, Paragominas, Imperatriz e a própria Tuna Luso, entre 2020 e 2021.

No elenco, a peça mais conhecida do futebol gaúcho é o centroavante Paulo Rangel, autor de quatro gols em sete jogos na atual temporada. Aos 41 anos, o paraense já vestiu as cores do Caxias (2011), Santa Cruz (2009), São José (2010 e 2012), Lajeadense (2011) e Glória (2025). A melhor passagem do centroavante em solo gaúcho foi pela equipe de Lajeado, quando marcou 11 gols nos 16 jogos disputados.

Time-base: Vinícius; Luã, Douglas, Amaral e Wesley; Gustavo, Wanderlan e Túlio; Jayme, Paulo Rangel e Otávio.

ESTÁDIO

Curuzu tem capacidade para 16.200 espectadores. Daniel Aragão / Paysandu/Divulgação

O estádio da Tuna Luso é o do Souza, localizado em Belém, com capacidade para cerca de 6 mil torcedores. Mas na Copa do Brasil, a equipe manda seus jogos na Curuzu.

O Estádio Leônidas Sodré de Castro foi adquirido pelo Paysandu em fins de julho de 1918, por 12 contos de réis. Localizado na Av. Almirante Barroso s/n, ficou conhecido como “Curuzu” (por estar próximo à rua Curuzu) e tem capacidade para 16.200 espectadores.

O palco da partida de quinta-feira passa por reformas desde o ano passado, e elas incluem a manutenção intensiva do gramado, melhorias no departamento médico e de saúde para atletas, além de projetos de expansão da capacidade e áreas de convivência. Porém, com as fortes chuvas na região nos últimos dias, o gramado não está nas melhores condições.