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Saiba quanto o Juventude já recebeu e qual é o valor da premiação caso elimine a Tuna Luso

Partida válida pela terceira fase do torneio nacional ocorre nesta quinta-feira (12), em Belém do Pará

Rafael Rinaldi

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