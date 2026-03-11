Saiba quanto o Juventude já recebeu e qual é o valor da premiação caso elimine a Tuna Luso

O Juventude avançou para a terceira fase da Copa do Brasil ao eliminar o Guaporé-RO, no Alfredo Jaconi, por 5 a 0. Quem aparecerá agora no caminho alviverde na competição é a Tuna Luso, do Pará. O duelo entre os dois ocorrerá na quinta-feira (12), no Estádio da Curuzu.
Quem vencer, garante vaga à quarta etapa do torneio nacional. O empate levará a disputa da vaga às cobranças de pênaltis.
O Verdão já garantiu aos cofres a quantia de R$ 1,38 milhão por participar da segunda fase e mais R$ 1,53 milhão por superar o Guaporé-RO, totalizando R$ 2,91 milhões em premiações (20% dos valores permanecem com a CBF por taxas cobradas pela entidade).
Se eliminar a Tuna Luso, o Verdão irá receber mais R$ 1,68 milhão, chegando a R$ 4,59 milhões em premiações.
Avançando à quarta fase, o adversário do Verdão sairá do vencedor do duelo entre Madureira e Águia de Marabá, que se enfrentam no Rio de Janeiro, na quinta, às 18h. Passando desta fase, a premiação para o Verdão será de R$ 2 milhões.
Valores que o Ju já recebeu:
Por participar da segunda fase: R$ 1,38 milhão*
Por avançar para a terceira fase: R$ 1,53 milhão*
Se eliminar a Tuna Luso: R$ 1,68 milhão
*20% deste valor ficam com a CBF: 10% referem-se ao INSS e 10% à taxa FAP (Fator Acidentário de Prevenção)