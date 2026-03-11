Saiba quanto o Juventude já recebeu e qual é o valor da premiação caso elimine a Tuna Luso

Alviverde não teve dificuldades para superar o Guaporé-RO na estreia. Fernando Alves / E.C.Juventude / Divulgação

O Juventude avançou para a terceira fase da Copa do Brasil ao eliminar o Guaporé-RO, no Alfredo Jaconi, por 5 a 0. Quem aparecerá agora no caminho alviverde na competição é a Tuna Luso, do Pará. O duelo entre os dois ocorrerá na quinta-feira (12), no Estádio da Curuzu.

Quem vencer, garante vaga à quarta etapa do torneio nacional. O empate levará a disputa da vaga às cobranças de pênaltis.

O Verdão já garantiu aos cofres a quantia de R$ 1,38 milhão por participar da segunda fase e mais R$ 1,53 milhão por superar o Guaporé-RO, totalizando R$ 2,91 milhões em premiações (20% dos valores permanecem com a CBF por taxas cobradas pela entidade).

Se eliminar a Tuna Luso, o Verdão irá receber mais R$ 1,68 milhão, chegando a R$ 4,59 milhões em premiações.

Avançando à quarta fase, o adversário do Verdão sairá do vencedor do duelo entre Madureira e Águia de Marabá, que se enfrentam no Rio de Janeiro, na quinta, às 18h. Passando desta fase, a premiação para o Verdão será de R$ 2 milhões.

Valores que o Ju já recebeu:

Por participar da segunda fase: R$ 1,38 milhão*

Por avançar para a terceira fase: R$ 1,53 milhão*

Se eliminar a Tuna Luso: R$ 1,68 milhão