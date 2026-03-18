Saiba quanto o Juventude já recebeu e o valor que está em jogo diante do Águia de Marabá

Taliari marcou no tempo normal para o Ju contra a Tuna Luso. Gabriel Tadiotto / Juventude,Divulgação

Não é apenas a classificação à quinta fase da Copa do Brasil que estará em jogo para o Juventude no duelo contra o Águia de Marabá, na quinta-feira (19), no Alfredo Jaconi. Se eliminar os paraenses, o Verdão receberá mais R$ 2 milhões em premiações da CBF. Após dois desafios alcançados, sobre Guaporé-RO e Tuna Luso, o Alviverde já recebeu R$ 4,59 milhões em bonificações e poderá chegar a R$ 6,59 milhões nesta semana.

O clube ganhou R$ 1,38 milhão por entrar na competição na segunda fase; mais R$ 1,53 milhão ao passar pelo Guaporé-RO e mais R$ 1,68 milhão ao eliminar a Tuna Luso.

Já o adversário desta quinta obteve até aqui a quantia de R$ 2,85 milhões. O Águia recebeu R$ 830 mil por entrar na segunda fase; mais R$ 950 mil por avançar à terceira etapa e mais R$ 1,07 milhão por superar o Madureira. Caso surpreenda o Ju em Caxias do Sul, os paraenses faturam mais R$ 2 milhões. A partir desta fase, não haverá mais diferença de valores em equipes de outras divisões.

Valores que o Ju já recebeu:

Por participar da segunda fase: R$ 1,38 milhão*

Por avançar para a terceira fase: R$ 1,53 milhão*

Por avançar para a quarta fase: R$ 1,68 milhão

Total: R$ 4,59 milhões

Se eliminar o Águia de Marabá: R$ 2 milhões