Saiba quando será o duelo entre Juventude e Águia de Marabá pela quarta fase da Copa do Brasil

O Juventude voltará a enfrentar uma equipe paraense na quarta fase da Copa do Brasil. Depois de eliminar a Tuna Luso nos pênaltis no estádio da Curuzu, em Belém, o Verdão terá agora no caminho o Águia de Marabá.
Os paraenses eliminaram o Madureira, no tempo normal, no Rio de Janeiro, por 1 a 0. Com o resultado, o Águia enfrentará o Verdão e, conforme o sorteio, a partida será disputada no estádio Alfredo Jaconi.
A CBF confirmou a realização deste duelo para quinta-feira, dia 19, às 19h30min, em Caxias do Sul. O critério para classificação seguirá o mesmo das etapas anteriores do torneio: quem vencer avança para a a quinta fase. O empate levará a disputa da vaga as pênaltis.
O time de Maurício Barbieri chegará invicto na temporada para este duelo. Já são 11 jogos no ano, com cinco vitórias e seis empates.
— Sem dúvida que a sequência de resultados, a invencibilidade é importante, eu acho que ela vem ratificar que a gente está trilhando um bom caminho, mas ela não esconde os erros que a gente tem nos jogos — lembrou o treinador do Ju.