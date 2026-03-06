Saiba quando será o confronto entre Tuna Luso x Juventude pela terceira fase

Com duas goleadas impostas sob seus adversários na segunda fase da Copa do Brasil, Juventude e Tuna Luso ganharam o direito de se enfrentar na etapa seguinte da competição nacional. E a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou nesta sexta-feira (6) a data e o local do confronto.
Tuna Luso e Juventude vão se enfrentar na quinta-feira, dia 12, às 21h30min, no estádio da Curuzu, em Belém do Pará.
Na fase anterior, o Juventude estreou na competição goleando o Guaporé, de Rondônia, por 5 a 0. Os gols foram de MP (duas vezes), Taliari (duas vezes) e Lucas Mineiro.
Já a equipe paraense não teve dificuldades para despachar o Tocantinópolis na segunda fase: goleada na Curuzu por 4 a 1. Jayme (duas vezes), Paulo Rangel e Luã Niger marcaram para a Tuna Luso. Pedrinho descontou para o time de Tocantins.
Na terceira fase da Copa do Brasil segue o mesmo critério utilizado nas etapas anteriores: quem vencer avança para a etapa seguinte e aguarda o vencedor do duelo entre Madureira e Águia de Marabá, que se enfrentam no Rio de Janeiro, também na quinta, às 18h.