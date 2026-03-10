Saiba onde assistir Tuna Luso x Juventude pela terceira fase da Copa do Brasil

Quem vencer ficará com a vaga à quarta etapa do torneio. Arte Pioneiro / Reprodução

Tuna Luso e Juventude se enfrentam pela terceira fase da Copa do Brasil nesta quinta-feira (12). O encontro está marcado para as 21h30min, no estádio da Curuzu, em Belém do Pará.

Na etapa anterior do torneio, os dois times se classificaram com goleadas dentro de suas casas. O Verdão aplicou 5 a 0 no Guaporé-RO, enquanto os paraenses venceram o Tocantinópolis, por 4 a 1.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

TUNA LUSO: Vinícius; Luã, Douglas, Amaral e Wesley; Gustavo, Wanderlan e Túlio; Jayme, Paulo Rangel e Otávio. Técnico: Robson Melo

JUVENTUDE: Jandrei; Messias, Rodrigo Sam e Marcos Paulo; Raí Ramos, Léo Índio (Iba Ly), Mandaca, Pablo Roberto e Wadson (Gabriel ou Manu Castro); MP e Taliari. Técnico: Maurício Barbieri

Arbitragem

Daiane Muniz auxiliada por Anderson José de Moraes Coelho e Leandro Matos Feitosa (trio paulista). Quarto árbitro: Olivaldo José Alves Moraes-PA.

Onde assistir

A partida será transmitida pelo YouTube da Federação Paraense de Futebol (FPF);

A Rádio Gaúcha Serra transmite o jogo no app de GZH, opção Serra, a partir das 21h15min.

Como chegam

TUNA LUSO

A Tuna Luso confirmou quatro contratações na semana passada e estes jogadores passam a reforçar o elenco: os zagueiros Vini Ed (Goiatuba), Douglas (Bragantino-PA), e os volantes Túlio (Bragantino-PA) e Derlan (Santa Rosa-PA).

JUVENTUDE

Lesionados, os laterais Patryck Lanza e Alan Ruschel, e o volante Lucas Mineiro desfalcam a equipe de Maurício Barbieri. Negociado ao futebol da Letônia, o atacante Juan Christian deixa de vestir a camisa alviverde.