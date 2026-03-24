Saiba onde assistir Sampaio Corrêa-RJ x Juventude pela 1ª rodada da Copa Sul-Sudeste

Vai começar a Copa Sul-Sudeste para o Juventude. E o clube optou por preservar seus principais atletas no confronto da primeira rodada diante do Sampaio Corrêa-RJ, no estádio Lourival Gomes, o "Lourivaldão", em Saquarema, no Rio de Janeiro. O duelo inicia às 19h.
O Juventude vem de um tropeço na larga da Série B do Brasileiro: derrota por 2 a 0 para o Avaí, na Ressacada.
Já os cariocas, escaparam do rebaixamento, no Estadual, e caíram logo na primeira fase da Copa do Brasil, em casa, diante da Desportiva Ferroviária-ES: empate em 1 a 1 no tempo normal, e derrota por 3 a 1 nos pênaltis.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:
SAMPAIO CORRÊA-RJ: Zé Carlos; Lucas, Daniel, Marreta e Guilherme; Pablo, Luan e Rodrigo Andrade; Lecaros, Octávio e Elias. Técnico: Reinaldo
JUVENTUDE: Pedro Rocha; Kauã Costa (Kauê), Schaffer e Matheus Henrique; Luiz Eduardo, Kaynan, Iba Ly, Davi Góes (Trevisol) e Gabriel Borges; Scatolin e Galego. Técnico: Gerson Ramos (auxiliar do clube)
ARBITRAGEM:
Daniel da Cunha Oliveira Filho, auxiliado por Ricardo Junio de Souza e Rodney Faria Lima (trio mineiro). Quarto árbitro: João Marcos Gonçalves Fernandes
ONDE ASSISTIR
O canal SportyNet transmite a partida;
A Rádio Gaúcha serra transmite o jogo no 102.7 do FM e no app de GZH, opção Serra.
COMO CHEGAM
Sampaio Corrêa-RJ
O técnico Reinaldo assumiu a equipe para a disputa da Copa Sul-Sudeste. Ex-atacante de equipes como Flamengo, Botafogo, São Paulo e Santos, ele pegou a vaga deixada por Felipe Surian.
Juventude
A decisão do clube foi a de preservar o grupo principal e reforçar o foco total na Série B do Campeonato Brasileiro. Com isso, a delegação será composta majoritariamente por atletas mais jovens, muitos deles da equipe sub-20. O comando ficará a cargo do auxiliar permanente da casa, Gerson Ramos.