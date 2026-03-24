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Saiba onde assistir Sampaio Corrêa-RJ x Juventude pela 1ª rodada da Copa Sul-Sudeste

Confronto ocorre nesta quarta-feira (25), em Saquarema, no Rio de Janeiro, a partir das 19h

Rafael Rinaldi

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