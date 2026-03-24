Saiba onde assistir Sampaio Corrêa-RJ x Juventude pela 1ª rodada da Copa Sul-Sudeste

Equipes estreiam em torneio nacional em Saquarema-RJ. Arte Pioneiro / Agencia RBS

Vai começar a Copa Sul-Sudeste para o Juventude. E o clube optou por preservar seus principais atletas no confronto da primeira rodada diante do Sampaio Corrêa-RJ, no estádio Lourival Gomes, o "Lourivaldão", em Saquarema, no Rio de Janeiro. O duelo inicia às 19h.

O Juventude vem de um tropeço na larga da Série B do Brasileiro: derrota por 2 a 0 para o Avaí, na Ressacada.

Já os cariocas, escaparam do rebaixamento, no Estadual, e caíram logo na primeira fase da Copa do Brasil, em casa, diante da Desportiva Ferroviária-ES: empate em 1 a 1 no tempo normal, e derrota por 3 a 1 nos pênaltis.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

SAMPAIO CORRÊA-RJ: Zé Carlos; Lucas, Daniel, Marreta e Guilherme; Pablo, Luan e Rodrigo Andrade; Lecaros, Octávio e Elias. Técnico: Reinaldo

JUVENTUDE: Pedro Rocha; Kauã Costa (Kauê), Schaffer e Matheus Henrique; Luiz Eduardo, Kaynan, Iba Ly, Davi Góes (Trevisol) e Gabriel Borges; Scatolin e Galego. Técnico: Gerson Ramos (auxiliar do clube)

ARBITRAGEM:

Daniel da Cunha Oliveira Filho, auxiliado por Ricardo Junio de Souza e Rodney Faria Lima (trio mineiro). Quarto árbitro: João Marcos Gonçalves Fernandes

ONDE ASSISTIR

O canal SportyNet transmite a partida;

A Rádio Gaúcha serra transmite o jogo no 102.7 do FM e no app de GZH, opção Serra.

COMO CHEGAM

Sampaio Corrêa-RJ

O técnico Reinaldo assumiu a equipe para a disputa da Copa Sul-Sudeste. Ex-atacante de equipes como Flamengo, Botafogo, São Paulo e Santos, ele pegou a vaga deixada por Felipe Surian.

Juventude