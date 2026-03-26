Saiba onde assistir Juventude x Novorizontino pela Copa Sul-Sudeste

Ainda sem vencer na Copa Sul-Sudeste, Juventude e Novorizontino se enfrentam neste sábado (28), às 21h30min, no Alfredo Jaconi, pela segunda rodada da competição.
Com equipe alternativa, formada majoritariamente por atletas do sub-20, o Ju perdeu na estreia para o Sampaio Corrêa-RJ, por 2 a 0, em Saquarema. Já os paulistas ficaram no 1 a 1 com o América-MG, em casa.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
JUVENTUDE: Ruan Carneiro; Kauã (Schaffer), Gabriel Pinheiro e Titi; Nathan Santos, Léo Índio, Iba Ly (Davi Góes), Raí Silva (LH) e Allanzinho (Ray Breno); Fábio Lima e Alisson Safira (Alan Kardec). Técnico: Maurício Barbieri
NOVORIZONTINO: Lucas Ribeiro; Castrillón, Carlinhos, Alemão e Patrick; Miguel Contiero, Luiz Gabriel (Hector) e Nogueira; Antony (Ronald), Jardiel e Nicolas Careca. Técnico: Enderson Moreira
ARBITRAGEM
Paulo Roberto Alves Júnior, auxiliado por Roberto Rivelino Dos Santos Júnior e Weber Felipe Silva (trio paranaense). Érico Andrade de Carvalho-RS.
ONDE ASSISTIR
O canal X Sports anuncia a transmissão do jogo;
A Rádio Gaúcha Serra transmite a partida no 102.7 do FM e no app de GZH, opção Serra, a partir das 21h.
COMO CHEGAM
Juventude
Novamente o clube optou por manter o foco na disputa da Série B e utilizará uma equipe alternativa, com atletas que vem atuando poucos minutos no time principal e alguns do sub-20.
O atacante Galego, emprestado para o Figueirense, e o zagueiro Bernardo, que sofreu um corte no rosto, são ausências certas.
Novorizontino
A equipe treinada por Enderson moreira usará um time B, de olho no confronto de terça, pela segunda rodada da Série B, também diante do Ju.
O zagueiro Gabriel Bahia, expulso diante do América-MG, cumpre suspensão.
Ingressos
Antecipados: R$ 40
No sábado: R$ 50
Vendas: https://juventude.eleventickets.com ou no SAT do Alfredo Jaconi.