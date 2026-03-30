Saiba onde assistir Juventude x Novorizontino pela 2ª rodada da Série B

Equipes voltam a se enfrentar três dias depois do duelo pela Sul-Sudeste. Arte Pioneiro / Agência RBS

Em busca da primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série B, Juventude e Novorizontino se enfrentam nesta terça-feira (31), às 18h30min, no Alfredo Jaconi. O confronto é válido pela segunda rodada da competição.

Na estreia, o Papo perdeu para o Avaí, na Ressacada, por 2 a 0. Já os paulistas levaram 3 a 1 do Londrina, dentro de sua casa.

As duas equipes se enfrentaram no sábado pela Copa Sul-Sudeste, utilizando formações alternativas. E o Novorizontino levou a melhor ao aplicar 2 a 0, em Caxias do Sul.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

JUVENTUDE: Jandrei, Rodrigo Sam, Messias e Marcos Paulo; Raí Ramos, Luan Martins, Mandaca, Raí Silva e Wadson; Manu Castro e MP (Alan Kardec). Técnico: Maurício Barbieri

NOVORIZONTINO: César;

Castrillón (Alvariño), Dantas, Eduardo Brock e Patrick; Luís Oyama, Léo Naldi (Diego Galo), Rômulo e Tavinho; Robson e Vinícius Paiva. Técnico: Enderson Moreira

ARBITRAGEM

Paulo Henrique Schleich Vollkopf-MS, Eduardo Goncalves da Cruz-MS e Carlos Eduardo Ribeiro Santos-MT. Quarta árbitra: Andressa Hartmann-RS. VAR: Emerson de Almeida Ferreira-MG.

ONDE ASSISTIR

ESPN/Disney+, SportyNet e X Sports anunciam a transmissão do jogo.

A Rádio Gaúcha Serra transmite o jogo no 102.7 FM e no app de GZH, opção Serra, a partir das 18h.

COMO CHEGAM

Juventude

Depois de preservar os titulares nas duas primeiras rodada da Copa Sul-Sudeste, o técnico Maurício Barbieri volta a escalar força máxima.

Os desfalques são o volante Lucas Mineiro, o meia Pablo Roberto e o lateral-esquerdo Patryck Lanza, lesionados.

Novorizontino

Os paulistas também utilizaram uma equipe alternativa no duelo de sábado e agora o técnico Enderson Moreira volta a escalar os titulares.

De boa atuação na vitória sobre o Alviverde na Copa Sul-Sudeste, o meia Diego Galo poderá cavar um lugar na equipe.

INGRESSOS

Antecipados: R$ 50

No dia do jogo: R$ 60

Vendas: https://juventude.eleventickets.com;