Saiba onde assistir Juventude x Guaporé pela Copa do Brasil

Equipes jamais se enfrentaram na história. Arte Pioneiro / Reprodução

O Juventude terá um duelo inédito em sua história pela segunda fase da Copa do Brasil 2026. O jogo que marca a estreia do Verdão no torneio nacional será diante do Guaporé, de Rondônia, nesta quinta-feira (5), às 21h30min, no Alfredo Jaconi.

O Verdão segue invicto na temporada, mesmo eliminado nos pênaltis nas semifinais do Gauchão 2026 diante do Grêmio. São quatro vitórias e cinco empates em 2026.

Já o time rondoniense avançou de fase na Copa do Brasil ao derrotar o Galvez, nas cobranças de pênaltis por 3 a 2, depois do empate em 1 a 1 no tempo normal, em partida disputada no Acre.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

JUVENTUDE: Jandrei; Messias, Rodrigo Sam e Gabriel Pinheiro; Raí Ramos, Lucas Mineiro, Mandaca e Marcos Paulo; Manu Castro (Pablo Roberto), Taliari e Safira. Técnico: Maurício Barbieri

GUAPORÉ: Luis Henrique; Alex Duarte, Nathan, Daniel Rezende (Marlon) e Diego Hoffmann; Rafael Martins, Caetano e Marquinhos; Felipinho, Will e Mano. Técnico: Márcio Parreiras

ARBITRAGEM:

Andre Luiz Skettino Policarpo Bento, auxiliado por Pablo Almeida da Costa e Marcyano da Silva Vicente (trio mineiro). Quarto árbitro: Francisco Soares Dias-RS.

ONDE ASSISTIR:

A Rádio Gaúcha Serra transmite a partida no FM e no app de GZH, opção Serra;

O Premiere e o SporTV anunciam a transmissão da partida.

COMO CHEGAM:

JUVENTUDE

O técnico Maurício Barbieri não poderá contar com os laterais-esquerdos Patryck Lanza e Alan Ruschel, ambos lesionados.

As novidades no banco de reservas poderão ser o meia Raí Silva, que ainda não estreou nesta temporada, e o atacante Fábio Lima, reforço para a sequência da temporada. O centroavante Alan Kardec precisará de mais tempo de preparação para ficar à disposição e estrear pelo clube.

Os zagueiros Abner e Cipriano não fazem mais parte do elenco alviverde.

GUAPORÉ

A equipe perdeu na penúltima rodada do Estadual para o Porto Velho, por 2 a 0, fora de casa, mas já está classificada entre os quatro melhores que vão para a segunda fase.

A delegação do clube rondoniense chegou de forma antecipada a Caxias do Sul na última segunda-feira (2).