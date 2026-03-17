Saiba onde assistir Juventude x Águia de Marabá pela quarta fase da Copa do Brasil

Juventude e Águia de Marabá se enfrentam nesta quinta-feira (19) pela quarta fase da Copa do Brasil. O duelo está marcado para às 19h30min, no Alfredo Jaconi.
O Verdão eliminou o Guaporé-RO, no Jaconi, com uma goleada de 5 a 0, na segunda fase; e venceu a Tuna Luso nos pênaltis, em Belém do Pará, (4 a 1), depois do 1 a 1 no tempo normal.
Já os paraenses derrotaram o Independência-AC, em casa, por 2 a 0, e venceram o Madureira, no Rio de Janeiro, por 1 a 0.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:
JUVENTUDE: Jandrei; Messias, Rodrigo Sam e Marcos Paulo; Raí Ramos (Nathan), Léo Índio, Mandaca, Pablo Roberto (Raí Silva) e Patryck Lanza (Safira); MP e Manu Castro. Técnico: Maurício Barbieri
ÁGUIA DE MARABÁ: Xandão; Bruno Limão, Dedé, Wendell Araújo e Cássio; William, Kukry e Felipe Pará; Erick Bahia, Otacílio Marcos e Wesley. Técnico: Júlio César Nunes
ARBITRAGEM
Fabiano Monteiro dos Santos, auxiliado por Daniel Paulo Ziolli e Evandro de Melo Lima (trio paulista). Quarto árbitro: Tiago Pires Stoduto-RS
ONDE ASSISTIR
O Amazon Prime anuncia a transmissão da partida;
A Rádio Gaúcha Serra transmite o jogo no app de GZH, opção Serra, a partir das 19h10min.
COMO CHEGAM
JUVENTUDE
O lateral-esquerdo Patryck Lanza retorna após se recuperar de uma lesão muscular na coxa. Reforços contratados para a sequência de 2026, o zagueiro Titi, o volante Luan e o atacante Allanzinho podem ficar à disposição pela primeira vez. Com lesão no adutor da coxa, o volante Lucas Mineiro segue fora.
Acertado com o Remo, o atacante Gabriel Taliari não atuará mais pelo clube.
ÁGUIA DE MARABÁ
A equipe chegou na terça-feira (17) em Caxias do Sul. O treinador da equipe é o caxiense Júlio Cesar Nunes, que no ano passado conquistou a vaga à Divisão de Acesso com a APAFUT.
INGRESSOS:
Valor antecipado: R$ 50 (inteira) / R$ 25 (meia-entrada)
Encerramento das vendas: quarta-feira
Valor no dia do jogo: RS 60 (inteira) / R$ 30 (meia-entrada)
Disponível em:
- https://juventude.eleventickets.com
A secretaria ficará aberta das 9h às 12h e das 13h30min às 15h30min; a partir das 16h30min nas bilheterias do estádio Alfredo Jaconi.