Saiba onde assistir Caxias x Operário-PR pela primeira rodada da Copa Sul-Sudeste

Clubes vão disputar primeiro jogo da competição. Arte Pioneiro / Reprodução

O Caxias dará a largada na disputa da Copa Sul-Sudeste diante do Operário-PR nesta terça-feira (24). O confronto ocorre às 19h, no Estádio Centenário.

Após três eliminações em casa no mês de fevereiro — pelo Campeonato Gaúcho, Taça Farroupilha e Copa do Brasil — o Grená reformulou o grupo de jogadores com a contratação de 14 novos nomes.

Já os paranaenses vivem um começo de 2026 histórico, com a conquista do estadual sobre o Londrina, classificação à quinta fase da Copa do Brasil, onde enfrentarão o Fluminense, além de vencerem o Atlético-GO na primeira rodada da Série B, neste fim de semana.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

CAXIAS: Busatto; Felipe Albuquerque, Ianson, Maurício e Roberto; Lucas Cândido, Marcelo Freitas e Ravanelli; Calyson, Luís Miguel e Felipe Rangel. Técnico: Marcelo Cabo

OPERÁRIO-PR: Vagner; Diogo Mateus, Renan Gustavo, André Dantas e Gabriel Feliciano; Vinicius Diniz, Matheus Trindade, Neto Paraíba (Pedro Vilhena); Matheus Galdino, Vinícius Mingotti e Léo Gaúcho. Técnico: Schumacher (treinador do sub-20).

ARBITRAGEM:

Diego da Costa Cidral, auxiliado por Bruno Muller e Diogo Berndt (trio catarinense). Quarto árbitro: Francisco Soares Dias-RS.

ONDE ASSISTIR:

A X Sports anuncia a transmissão da partida;

A Rádio Gaúcha Serra transmite o jogo nos 102.7 do FM e no app de GZH, opção Serra, a partir das 18h50.

COMO CHEGAM:

CAXIAS

O grená realizou dois jogos-treinos durante as três semanas de preparação para o torneio. Venceu sua própria equipe sub-20, por 4 a 2, e goleou o Sindicato dos Atletas, por 10 a 0.

Dos 14 reforços contratados, nomes como Marcelo Freitas, Salatiel, Grigor e Matheus Anjos ainda não vão ficar à disposição. O centroavante chegará em Caxias do Sul durante a semana após a conquista do estadual pelo América-RN; já o camisa 10 teve uma pequena lesão na panturrilha e se prepara para a estreia na Série C, em abril.

OPERÁRIO-PR

Uma equipe alternativa irá a campo contra o Caxias, mesclando atletas do banco de reservas com jogadores que estão retornando de lesão. Até o técnico Luizinho Lopes não virá a Caxias do Sul e a equipe será comandada pelo treinador do sub-20, Schumacher.

Ingressos

Arquibancada: R$ 50

Meia: R$ 25

Social e cadeiras: R$ 60

Vendas: Site Minha Entrada, Loja Bravo 35, Quiosque Loja Bravo 35 (Shopping Villagio), Lounge Personnalite, Loja RA Homem (centro), Aver Barbershop, GZH faz parte do The Trust Project.

Abertura dos portões: 17h