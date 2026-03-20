Saiba onde assistir Avaí x Juventude pela primeira rodada da Série B

Duelo está marcado para o estádio da Ressacada. Arte Pioneiro / Reprodução

A estreia do Juventude na Série B do Brasileiro ocorre neste domingo diante do Avaí. O duelo está marcado para as 16h, no estádio da Ressacada, em Florianópolis.

O Verdão está invicto na temporada, após 12 jogos, e se classificou à quinta fase da Copa do Brasil ao golear o Águia de Marabá, no Alfredo Jaconi, por 3 a 0, no meio de semana.

Já os catarinenses chegam à competição após serem eliminados no Estadual para o Camboriú (quartas de final) e da Copa do Brasil para a Portuguesa, nos pênaltis (terceira fase).

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

AVAÍ: Léo Aragão; Wallison, Allyson, Baldini e DG; Luiz Henrique, Paulo Vitor, Daniel Penha e Jean Lucas; Thayllon e Avenatti. Técnico: Cauan de Almeida

JUVENTUDE: Jandrei; Messias, Rodrigo Sam e Marcos Paulo; Raí Ramos, Léo Índio (Luan), Mandaca, Pablo Roberto e Wadson (Patryck Lanza); Manu Castro e MP. Técnico: Maurício Barbieri

ARBITRAGEM

Kleber Ariel Goncalves Silva, auxiliado por Rafael Trombeta e Roberto Rivelino Dos Santos Junior (trio paranaense). VAR: Douglas Marques das Flores-SP.

ONDE ASSISTIR:

ESPN/Disney + anuncia a transmissão;

O Futebol da Gaúcha será a partir das 15h30min na Atlântida Serra 105.7 FM e no app de GZH.

COMO CHEGAM

AVAÍ

O Avaí não terá o atacante Rafael Bilu, ex-Juventude, que está lesionado e para por pelo menos um mês.

JUVENTUDE

Se recuperando de uma lesão muscular, o volante Lucas Mineiro segue de fora. Léo índio e Luan disputam a vaga na meia cancha.