Saiba onde assistir América-MG x Caxias pela Copa Sul-Sudeste

América e Caxias se enfrentam neste domingo (29) pela segunda rodada da Copa Sul-Sudeste. O compromisso será na Arena Independência, em Belo Horizonte, às 19h30min.
As duas equipes ainda não venceram na competição e empataram seus jogos na primeira rodada do torneio regional.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
AMÉRICA: William; Samuel Alves, Thallyson, Wesley e Dalbert; Alê, Val Soares, Yago Santos; Elizari, Everton Brito e Segovinha. Técnico: Alberto Valentim
CAXIAS: Busatto; Felipe Albuquerque, Ianson, Maurício e Victor Sá (Roberto); Marcelo Freitas, Matheus Nunes (Luís Fernando) e João Lucas (Matheus Anjos); Calyson, Luís Miguel e Felipe Rangel. Técnico: Marcelo Cabo
ARBITRAGEM
Jodis Nascimento de Souza auxiliado por Thiago Filemon Soares Pinto e Fabio Ramos Franca. O trio é do Rio de Janeiro. O 4º árbitro é Joao Luiz Gomes Neto.
ONDE ASSISTIR
O canal SportyNet anuncia a transmissão do jogo;
A Rádio Gaúcha Serra transmite a partida no 102.7 FM e no app de GZH, opção Serra, a partir das 19h.
COMO CHEGAM
CAXIAS
O Caxias chega após um empate em 0 a 0 com o time alternativo do Operário-PR. O Grená não terá força máxima para o jogo diante do América fora de casa. O técnico Marcelo Cabo esclareceu que alguns jogadores com desconforto não vão acompanhar a delegação. O treinador não quer perder nomes importantes para a estreia da Série C, que ocorre no final de semana seguinte. O time deve ser muito parecido com o da estreia no Torneio Nacional, mas com possibilidades de mudanças pontuais.
AMÉRICA
O América também vem de um empate, mas fora de casa diante do do Novorizontino, em 1 a 1. A equipe conta com alguns jogadores no DM, como Nathan, lesão na coxa, Ricardo Silva, também lesão muscular, e Cássio com lesão no joelho. O time que deve enfrentar o Caxias ainda é uma dúvida, mas a tendência é que seja uma equipe reserva.